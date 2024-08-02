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У Київському зоопарку житимуть «штатні» сови української розвідки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Київському зоопарку житимуть «штатні» сови української розвідки (фото)
Сова – символ Воєнної розвідки України
фото: ГУР

Птахів евакуювали із зони бойових дій та передали зоопарку

1 серпня 2024 року представники розвідки передали до Київського зоопарку двох совенят – тепер вони житимуть у спеціальному авіарії. Про це повідомляє Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Птахів звуть Арей та Маґура, і їхня історія могла б завершитись трагічно, якби не воїни 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Під час бойового завдання поблизу села Липці Харківської області бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів «Ахіллес» 92-ї ОШБ знайшли совенят  у зруйнованому обстрілами будинку на звільненій території», – зазначає розвідка.

У Київському зоопарку житимуть «штатні» сови української розвідки (фото) фото 1

Птахи перебували у клітці голодні та виснажені, але українські бійці евакуювали їх із зони бойових дій.
 
«Врятували двох совенят, які без українських захисників загинули б. Власне, наші воїни рятують життя не тільки українських людей, але і братів наших менших», – сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов.

У Київському зоопарку житимуть «штатні» сови української розвідки (фото) фото 2

Сова – це символ Воєнної розвідки України, тому воїни 92-ї бригади передали врятованих птахів під опіку начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. Він вирішив, що совам потрібно знайти новий дім у Київському зоопарку.

У Київському зоопарку житимуть «штатні» сови української розвідки (фото) фото 3

«Я дуже радий тому, що хлопці спрацювали дуже класно, передали нам цих тварин. У них все буде добре – 100%. Ми реабілітуємо тварин, адаптуємо і намагаємось навіть у такі важкі часи зробити все, щоб у них все було добре», – сказав гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Нагадаємо, що раніше у Харкові вперше за 15 років підтвердили випадок догхантерства. Вбивцею собак виявився «зоозахисник», який підгодовував і рятував котів. Проти чоловіка відкрито справу за фактом жорстокого поводження з тваринами, повідомила поліція Харківської області. 

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Теги: тварини Київ зоопарк Україна розвідка ГУР війна

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