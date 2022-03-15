ДБР відреагувало на справу Пашинського: це не стосується протитанкових ракетних комплексів

Екснардеп назвав, що справу порушено за особистою командою Єрмака та Сухачова

Державне бюро розслідувань заявило: інформація про переслідування екснардепа Сергія Пашинського за нібито передачу озброєння Збройним силам України, не відповідає дійсності. Таку заяву силове відомство оприлюднило у Facebook.

Кримінальне провадження, в якому фігурує Пашинський, жодним чином не пов’язане із передачею Збройним силам України ПЗРК «Стугна». При цьому, як зазначило ДБР, низка ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що відомство розслідує кримінальне провадження щодо Пашинського за те, що він нібито передав ПЗРК «Стугна» Збройним силам України. Ця інформація є маніпулятивною та не відповідає дійсності.

«Будь-які дії направлені на зниження обороноздатності держави чи на дискредитацію захисників України є неприпустимими як під час воєнного стану, так і в мирний час», – заявили у ДБР.

Як повідомляв «Главком» з посиланням на журналіста Юрія Бутусова, проти народного депутата VIII скликання Сергія Пашинського порушено кримінальне провадження за незаконне заволодіння зброєю. Слідчий ДБР Петрухін разом зі спецназом розшукує політика.

На кримінальне провадження ДБР уже відреагував й сам Пашинський. У дописі на Facebook екснардеп назвав, що справу порушено за особистою командою Єрмака та Сухачова.

Нагадаємо, що в Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.