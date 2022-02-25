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    ОПЗЖ вперше прокоментувала війну: ні слова про Росію

    Віктор Медведчук, який перебуває під домашнім арештом від 12 жовтня минулого року, чекає на визволення - ОПЗЖ вперше прокоментувала війну: ні слова про Росію
    Віктор Медведчук, який перебуває під домашнім арештом від 12 жовтня минулого року, чекає на визволення
    Фото: kremlin.ru

    Партія Медведчука закликає Зеленського почати переговори з Путіним

    «Опозиційна платформа – за життя» (ОПЗЖ), одним із лідерів якої є кум російського диктатора Віктор Медведчук, закликає президента Володимира Зеленського почати переговори з Путіним. Про це ідеться у заяві партії, розміщеній на сайті цієї проросійської політичної сили.

    «Ми закликаємо усі сторони збройного конфлікту використати дипломатичні, переговорні інструменти для забезпечення припинення вогню. І ми сподіваємось, що для цього у Зеленського політична воля знайдеться», – ідеться у повідомленні.

    ОПЗЖ вимагає від Зеленського наполегливості в організації таких переговорів і пропонує це зробити за міжнародного посередництва. А також пропонує свою «готовність надати усю необхідну допомогу в переговорному процесі».

    Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Великобританії у січні заявило, що у нього є інформація про те, що російський уряд планує «посадити проросійського лідера в Києві». «Колишній народний депутат України Євген Мураєв розглядається як потенційний кандидат», – повідомило британське міністерство закордонних справ.

    Теги: ОПЗ
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    ОПЗЖ вперше прокоментувала війну: ні слова про Росію