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Флеш пояснив небезпеку касетної ракети, якою Росія атакувала центр Києва

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Флеш пояснив небезпеку касетної ракети, якою Росія атакувала центр Києва
Сергій Бескрестнов повідомив про застосування касетної боєголовки під час атаки на історичний центр Києва
колаж glavcom.ua. фото: Флеш, ДСНС

За словами Сергія Бескрестнова, бойова частина «Іскандера» містить 58 вибухових елементів, які призначені для ураження людей і техніки на великій площі

Під час нічної атаки 22 жовтня російські війська застосували проти історичного центру Києва балістичну ракету «Іскандер» із касетною бойовою частиною К5. Про це повідомив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш), пише «Главком» із посиланням на його допис у Facebook.

За словами Бескрестнова, така боєголовка розкривається над землею, а її бойові елементи призначені для ураження людей і техніки на значній території.

«Сьогодні вночі Росія атакувала історичний центр Києва балістичною ракетою «Іскандер» з касетною боєголовкою К5. Ця боєголовка вибухає над землею і застосовується спеціально для максимального ураження людей та техніки на площі 400 на 400 метрів. 58 бойових елементів вибухають у повітрі», – написав радник президента.

За наведеними ним характеристиками, площа потенційного ураження становить 160 тис. кв. м, або 16 гектарів. Водночас це не означає, що всі об'єкти в межах такої території обов'язково зазнають пошкоджень.

Бескрестнов переконаний, що удар по історичній частині столиці був спрямований проти цивільного населення, а не військових об'єктів.

«Цей удар було завдано не з військовою метою. Метою було зруйнувати частину старого міста та травмувати якомога більше людей. Маємо багато поранених цивільних та зруйнування», – наголосив він.

Наразі застосування саме касетної бойової частини К5 під час цієї атаки незалежно не підтверджене. Висновки щодо типу боєприпасу та ймовірної мети удару належать раднику президента.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня російські війська здійснили масований ракетний удар по Києву. У столиці пролунала серія вибухів, а в кількох районах виникли пожежі та руйнування.

Як повідомляв «Главком», російська атака стала однією з головних подій ночі. Одночасно вибухи лунали в низці регіонів РФ.

За попередніми повідомленнями рятувальників, унаслідок ударів по столиці є загиблі та поранені, зокрема діти. Пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільні об'єкти та автомобілі.

Раніше «Главком» писав про інший випадок застосування Росією нових засобів повітряного нападу. Наприкінці вересня Бескрестнов пояснив, як окупанти могли організувати відеозйомку удару по столичному бізнес-центру «Інком». За його словами, для цього противник використав реактивний безпілотник, який виконував функцію ретранслятора радіосигналу та передавав зображення в реальному часі.

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Теги: балістичні ракети Сергій Бескрестнов окупанти росія

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