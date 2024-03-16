Роковини удару по драмтеатру в Маріуполі: який вигляд має це місце наразі
За різними даними, під час бомбардування театру загинули від 300 до 600 людей, які переховувались там від обстрілів
Два роки тому, 16 березня 2022 року, російська окупаційна армія завдала бомбового авіаційного удару по драмтеатру в Маріуполі, де переховувалися тисячі мирних мешканців, зокрема й дітей. Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, показав як виглядає театр сьогодні.
За різними даними, під час бомбардування театру загинули від 300 до 600 людей, які переховувались там від обстрілів. Росіяни влучили в найменш захищену частину театру – туди, де була розташована сцена й майже не було перекриттів.
Маріупольський драмтеатр до російського вторгнення в Україну був центральною точкою міста, що об’єднувала мешканців. 16 березня, після того, як росіяни скинули бомбу на театр, він перетворився на спільне місце трагедії сотень людей.
Драмтеатр у самому серці Маріуполя завжди був візитною карткою міста. Місцем зустрічей, побачень, точкою орієнтира. На початку війни його використовували як гуманітарний штаб для розподілу медикаментів, їжі, води, а також як точку збору для людей, що сподівались на евакуацію через зелені коридори.
Зауважимо, Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів.
Читайте також:
- Маріупольський драмтеатр: рік потому. Реальний злочин та страшні фейки рашизму
- Їх не зупинив напис «Дети»: річниця авіаудару росіян по драмтеатру у Маріуполі (фото, відео)
- Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України
- Драмтеатр у Маріуполі, де окупанти вбили сотні людей, затягнули Пушкіним (фото)
Коментарі — 0