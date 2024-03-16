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Роковини удару по драмтеатру в Маріуполі: який вигляд має це місце наразі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Роковини удару по драмтеатру в Маріуполі: який вигляд має це місце наразі
Наразі драмтеатр в Маріуполі має такий вигляд
фото: Петро Андрющенко

За різними даними, під час бомбардування театру загинули від 300 до 600 людей, які переховувались там від обстрілів

Два роки тому, 16 березня 2022 року, російська окупаційна армія завдала бомбового авіаційного удару по драмтеатру в Маріуполі, де переховувалися тисячі мирних мешканців, зокрема й дітей. Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, показав як виглядає театр сьогодні.

16 березня 2022 року російські загарбники знищили драмтеатр у Маріуполі
16 березня 2022 року російські загарбники знищили драмтеатр у Маріуполі
фото: Петро Андрющенко

За різними даними, під час бомбардування театру загинули від 300 до 600 людей, які переховувались там від обстрілів. Росіяни влучили в найменш захищену частину театру – туди, де була розташована сцена й майже не було перекриттів.

16 березня 2022 року російська окупаційна армія завдала бомбового авіаційного удару по драмтеатру в Маріуполі
16 березня 2022 року російська окупаційна армія завдала бомбового авіаційного удару по драмтеатру в Маріуполі
фото: Петро Андрющенко

Маріупольський драмтеатр до російського вторгнення в Україну був центральною точкою міста, що об’єднувала мешканців. 16 березня, після того, як росіяни скинули бомбу на театр, він перетворився на спільне місце трагедії сотень людей.

Драмтеатр Маріуполя до 16 березня 2022 року
Драмтеатр Маріуполя до 16 березня 2022 року
фото: Євгеній Сосновський

Драмтеатр у самому серці Маріуполя завжди був візитною карткою міста. Місцем зустрічей, побачень, точкою орієнтира. На початку війни його використовували як гуманітарний штаб для розподілу медикаментів, їжі, води, а також як точку збору для людей, що сподівались на евакуацію через зелені коридори.

Драмтеатр Маріуполя до 16 березня 2022 року
Драмтеатр Маріуполя до 16 березня 2022 року
фото: Oleksandr Malyon

Зауважимо, Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. 

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Теги: росія фото війна Україна Маріуполь

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