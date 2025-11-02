Головна Країна Події в Україні
Окупанти готуються до відкриття драмтеатру у Маріуполі
Драмтеатр у Маріуполі, який зруйнували росіяни, а тепер «відбудовують»
фото: Маріупольська міська рада

Драмтеатр у Маріуполі, який став символом одного з найжахливіших воєнних злочинів окупантів, перетворюють на сцену для російських вистав і концертів

Російські окупанти заявили про завершення так званих відновлювальних робіт у драмтеатрі Маріуполя та мають намір відкрити його вже у грудні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Маріупольську міську раду.

У міськраді наголосили, що місце, яке стало символом одного з найжахливіших воєнних злочинів російських військових, тепер перетворюють на сцену для російських вистав і концертів.

«Щоб ставити на ньому російські п’єси та фактично «співати й танцювати» на кістках загиблих маріупольців», –зазначили в повідомленні.

Окупанти готуються до відкриття драмтеатру у Маріуполі фото 1
фото: Маріупольська міська рада
Окупанти готуються до відкриття драмтеатру у Маріуполі фото 2
фото: Маріупольська міська рада
Окупанти готуються до відкриття драмтеатру у Маріуполі фото 3
фото: Маріупольська міська рада
Окупанти готуються до відкриття драмтеатру у Маріуполі фото 4
фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, 16 березня 2022 року російські війська скинули дві потужні авіабомби на будівлю драмтеатру, де від обстрілів переховувалися сотні мирних жителів, зокрема жінки та діти. Перед театром було написано слово «ДЕТИ» – як прохання не стріляти.

Після окупації міста російські військові відгородили територію навколо театру парканом. За словами представників міськради, це було зроблено, щоб приховати розбір завалів із тілами загиблих і запобігти документуванню доказів злочину.

Як повідомлялося, у Маріуполі почали руйнуватися нові будинки житлового комплексу «Невський», який Росія поспіхом збудувала у 2023 році «для картинки». 

Від стінок будівель уже відвалюється погано прикріплена обшивка з утеплювачем. Будинки, які Кремль демонстрував як «зразкові» для пропаганди, не витримують навіть короткого часу експлуатації.

Нагадаємо, що два роки тому Володимир Путін особисто відвідав тимчасово окупований Маріуполь і побував у мікрорайоні Невський. Російський диктатор оглянув будівництво та запевнив, що «ці будинки не гірші за добрі московські квартали». Проте зараз видно, що поспіх та низька якість робіт призвели до швидкого руйнування житла.

