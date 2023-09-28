Рада пропонує пришвидшити закриття шкіл в Україні

Законопроєкт покликаний спростити умови трансформації освітньої мережі

Народні депутати пропонують скоротити термін оприлюднення рішення про реорганізацію чи ліквідацію сільських шкіл до 3 місяців. Відповідні положення зазначені в законопроєкті №10083.

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Автором документа щодо спрощення умов трансформації освітньої мережі є депутатка, членкиня депутатської групи «Довіра» Лариса Білозір.

На її думку, нинішній термін оприлюднення в один рік сповільнює трансформацію освітньої мережі, яка потрібна для ефективного використання коштів освітньої субвенції.

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«Зазначена норма унеможливлює трансформацію мережі до початку нового навчального року для тих громад, які не оприлюднили свої проєкти рішень у серпні 2023 року, та спричинить дефіцит освітньої субвенції й значні втрати місцевих бюджетів», – говориться у пояснювальній записці.

З цієї причини документ покликаний спростити умови трансформації сільських шкіл, замінивши річний термін оприлюднення проєкту рішення про майбутню реорганізацію, зміну типу чи ліквідацію на тримісячний.

Нагадаємо, Міносвіти пропонує з найбільш розвинених коледжів і підрозділів університетів зробити самостійні заклади освіти, приєднати їх до місцевих вишів або закрити. Очікується, що такі зміни призведуть до поліпшення якості та ефективності навчання. Територіально відокремлені структури вишів створювались, щоб студенти мали можливість навчатись якомога ближче до дому, але таке рішення не виправдало свою доцільність.