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Справа про хабар Головка: очільник Тернопільської облради повернув вилучені кошти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа про хабар Головка: очільник Тернопільської облради повернув вилучені кошти
фото з відкритих джерел

Наступне засідання у справі Головка заплановане на 7 серпня

Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу захисників голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка і зобов'язала Національне антикорупційне бюро повернути гроші, які у нього вилучили під час обшуків у квартирі. Цю інформацію підтвердив адвокат  Головка Олександр Тананакін, пише «Суспільне».

За його словами, наступне засідання у справі Головка запланували на 7 серпня. Там будуть розглядати апеляційну скаргу прокурора на відмову відсторонення від посади Михайла Головка.

Видання звернулося за коментарем до Національного антикорупційного бюро. У пресслужбі НАБУ повідомили, що нададуть інформацію лише після отримання запиту. Інформаційний запит журналісти відправили.

Нагадаємо, 26 червня Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони начебто вимагали 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи. Правоохоронці наполягають, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії.

Повідомляється, що після передачі «третього траншу» у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому».

ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. 29 червня голова Тернопільської облради вийшов з-під варти.

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Теги: гроші прокурор адвокат Тернопіль Тернопільщина хабар

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