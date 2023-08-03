Справа про хабар Головка: очільник Тернопільської облради повернув вилучені кошти

Наступне засідання у справі Головка заплановане на 7 серпня

Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу захисників голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка і зобов'язала Національне антикорупційне бюро повернути гроші, які у нього вилучили під час обшуків у квартирі. Цю інформацію підтвердив адвокат Головка Олександр Тананакін, пише «Суспільне».

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За його словами, наступне засідання у справі Головка запланували на 7 серпня. Там будуть розглядати апеляційну скаргу прокурора на відмову відсторонення від посади Михайла Головка.

Видання звернулося за коментарем до Національного антикорупційного бюро. У пресслужбі НАБУ повідомили, що нададуть інформацію лише після отримання запиту. Інформаційний запит журналісти відправили.

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Нагадаємо, 26 червня Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони начебто вимагали 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи. Правоохоронці наполягають, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії.

Повідомляється, що після передачі «третього траншу» у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому».

ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. 29 червня голова Тернопільської облради вийшов з-під варти.