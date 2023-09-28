Стануть банкрутами? Путін жорстко підставив своїх фермерів

Якщо ще декілька років тому у Росії було 400 трейдерів зерна, то зараз – лише три

Монополізація зернового ринку після того, як іноземні гравці залишили Росію, поставила на межу банкрутства тисячі фермерських господарств країни-агресора. Про це пише російська «Парламентська газета».

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Путін жорстко підставив своїх сільгоспвиробників, адже зернові трейдери закуповують зерно нижче за його собівартість, і це руйнує економіку фермерських господарств, заявив член комітету російської Держдуми з аграрних питань Сергій Лісовський.

За його словами, причина того, що відбувається, у низькій конкуренції. «Ще кілька років тому трейдерів у країні було 400, зараз – лише три. Між цими трьома трейдерами поділені квоти на вивезення пшениці, і таке становище дозволяє викручувати руки виробнику» – поскаржився депутат.

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За словами Лісовського, насамперед банкрутства загрожують невеликим господарствам, які мають невеликий запас міцності. «Формально на зерновому ринку конкуренція серед трейдерів є, але насправді її немає», – нарікає російський парламентар.

63-річний Лісовський, у минулому сенатор від Курганської області, раніше активно домагався обмежень на діяльність іноземних компаній у АПК. Після вторгнення в Україну його ідея реалізувалася: бізнес у Росії звернули іноземні постачальники кормових добавок, сільгосптехніки, а за ними – зернові трейдери.

У березні 2023 року про зупинення вивезення зерна з РФ з 1 липня Мінсільгоспу повідомила американська Cargill. Вона пояснила своє рішення зростаючими складнощами у роботі з Росією: хоча продовольство не потрапило під санкції США та Євросоюзу, оплату угод ускладнюють обмеження щодо банків та держкомпаній.

Тоді ж від роботи з російським зерном відмовилися зернотрейдер Viterra (пов'язаний зі швейцарським сировинним трейдером Glencore) та американська Archer-Daniels-Midland.

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За оцінкою аналітиків «ПроЗерно», у сільгоспсезоні, що минув, частка Viterra в експорті російського зерна склала 8,9%, Cargill – 4,1%. Сумарно з літа 2022 р. вони вивезли 3,5 млн. т російського зерна.

Нагадаємо, у розпал збиральної та посівної кампаній аграрії Росії отримали паливо, але його ціна виявилася космічною, а низька ціна на зерно і забиті елеватори роблять прибутки фермерів Путіна досить примарними. Питання з постачанням палива вирішене, але не ціна. Про це заявив на З'їзді фермерів Краснодарського краю президент Асоціації селянських (фермерських) господарств та сільськогосподарських кооперативів Росії (АККОР) Володимир Плотніков.

Він зазначив, що на світовому ринку просідає ціна на пшеницю та соняшник, але селянам треба сіяти. При цьому, зазначив Плотніков, експортне мито складає 6 тис. рублів із тонни. Через скорочення виплат за паливним демпфером з вересня дизель подорожчає до 80 рублів за літр. А реальне постачання дизпалива коштує 101 рубль за літр (38,4 грн), тоді як на АЗС – 60 рублів (22,8 грн).

До слова, Росія викрала майже 6 млн тонн української пшениці, зібраної на окупованих територіях 2022 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Конгресу США.

У публікації наводяться дані несекретного звіту американської розвідки, що базуються на супутникових знімках та повідомленнях із відкритих джерел.

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Зазначається, що вантажні судна, які РФ використовує для вивезення вкраденого українського зерна, курсуватимуть уздовж узбережжя Туреччини, доставляючи вантажі до портів Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану.