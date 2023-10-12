Заборона Московської церкви: Тимошенко, Бойко проти? Оприлюднені списки депутатів

Серед парламентарів, які вимагають розгляду законопроєктів про заборону УПЦ МП, немає кількох знакових політиків

У розпорядження «Главкома» потрапив список народних депутатів, які погодилися підтримати заборону Московської церкви в Україні. Аналіз списків доводить, що у парламенті досі залишається суттєве лобі Російської православної церкви, адже кількість народних обранців, які не зголосилися заборонити УПЦ МП більше сотні. Зокрема, у списку відсутні прізвища лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, голови «Платформи за життя та мир» Юрія Бойка, «слуги» Артема Культенка, Артема Дмитрука, Павла Халімона, Олександра Дубінського та Максима Бужанського. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Заборона Московської церкви: хто за і хто проти? Списки депутатів публікуються уперше».

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У списках, які були складені станом на 5 жовтня, «Главком» нарахували 225 нардепів, які підтримали пропозицію заборонити УПЦ МП. Цікаво, що серед підписантів звернення до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука є й сам Стефанчук та його «права рука» перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Фракції «Голос» та «Європейська солідарність» підписали звернення у повному складі, а от «слугам народу» не вдалося навіть дотягнути до 150 голосів. Групи «За майбутнє» та «Довіра» розділилися навпіл, як і «Батьківщина» – так, її лідер Юлія Тимошенко поки утрималася від демонстрації своєї позиції з приводу чутливих церковних справ.

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Збір підписів під зверненням до спікера ще 24 серпня ініціювала депутатка від «Голосу» Юлія Клименко. Їй вдалося підключити до процесу представників всіх парламентських фракцій та груп, окрім колишньої ОПЗЖ.

Перелік нардепів, які підтримали заборону Московської церкви в Україні

Розгорнути список «Слуга народу» Дунда О. Підласа Р. Наталуха Д. Бардіна М. Циба Т. Дануца О. Колісник А. Іонушас С. Куницький О. Герман Д. Нагаєвський А. Заблоцький М. Хоменко О. Мулик Р. Герасименко І. Козир С. Крячко М. Пашковський М. Грищук Р. Тістик Р. Клочко А. Жупанин А. Мезенцева М. Пушкаренко А. Шуляк О. Маріковський О. Галайчук В. Санченко О. Войцехівський В. Ковальов А. Калаур І. Кравчук Є. Потураєв М. Кінзбурзька В. Лічман Г. Яременко Б. Нагорняк С. Тарасенко Т. Костюх А. Гурін Д. Салійчук О. Бабак С. Чорний Д. Третьякова Г. Качура О. Михайлюк Г. Шипайло О. Чернєв Є. Стріхарський А. Безугла М. Мережко О. Коваль О. Рубльов В. Грищенко Т. Аліксійчук О. Прощук Е. Короленко-Усова В. Нальотов Д. Зуб В. Микиша Д. Лаба М. Любота Д. Кузнєцов О. Заславський Ю. Безгін В. Костюк Д. Струневич В. Стернійчук В. Богданець А. Кривошеєв І. Богуцька Є. Вірастюк В. Овчинникова Ю. Боблях А. Мокан В. Захарченко В. Васюк О. Гузенко М. Фріс І. Матусевич О. Загоруйко А. Василів І. Мандзій С. Бондаренко О. Літвінов О. Арсенюк О. Подгорна В. Гевко В. Веніславський Ф. Горенюк О. Янченко Т. Петруняк Є. Булах Л. Нікітіна М. Божик В. Василевська-Смаглюк О. Мазурашу Г. Завітневич О. Сова О. Павліш П. Камельчук Ю. Бондар Г. Юнаков І. Пуртова А. Швець С. Кицак Б. Бакумов О. Гривко С. Жмеренецький О. Дирдін М. Шинкаренко І. Красов О. Скрипка Т. Устенко О. Тимофійчук В. Остапенко А. Юраш С. Борзова І. Стефанчук М. Кісєль Ю. Мурдій І. Здебський Ю. Березін М. Марусяк О. Марчук І. Кузьміних С. Кабанов О. Крейденко В. Ватрас В. Горбенко Р. Криворучкіна О. Федієнко О. Задорожний А. Вагнєр В. Іванов В. «Європейська солідарність» Гончаренко О. Южаніна Н. Сюмар В. Федина С. Синютка О. Чийгоз А. Джемілев М. Лопушанський А. Князевич Р. Зінкевич Я. Геращенко І. Іонова М. Павленко Р. Порошенко П. Климпуш-Цинцадзе І. Герасимов А. Бондар М. В’ятрович В. Княжицький М. Никорак І. Саврасов М. Кубів С. Фріз І. Ар’єв В. Парубій А. Величкович М. Алєксєєв С. «Голос» Клименко Ю. Васильченко Г. Костенко Р. Бобровська С. Лозинський Р. Железняк Я. Хлапук М. Юрчишин Я. Осадчук А. Стефанишина О. Устинова О. Руцишин Я. Василенко Л. Піпа Н. Рудик К. Рахманін С. Совсун І. Цабаль В. Шараськин А. Макаров О. «Батьківщина» Наливайченко В. Волинець М. Кириленко І. Євтушок С. Івченко В. Кабаченко В. Мейдич О. Крулько І. Кучеренко О. Цимбалюк М. Соболєв С. Шкрум А. «За майбутнє» Гузь І. Батенко Т. Дубневич Я. Констанкевич І. Балога В. Герега О. Рудик С. Юрчишин П. Палиця І. «Довіра» Білозір Л. Кучер М. Бакунець П. Люшняк М. Кіт А. Приходько Б. Кулініч О. Поляк В. Мінько С. Іванчук А. (помер) Лунченко В. Позафракційні Бондар В. Буймістер Л. Лерос Г. Кондратюк О. Соха Р. Савчук О. Тищенко М. Торохтій Б. Стефанчук Р. Корнієнко О.

Перелік нардепів, які проти заборони Московської церкви в Україні

Розгорнути список «Слуга народу» Ананченко М. Арахамія Д. Бабій Р. Беленюк Ж. Божков О. Бородін В. Брагар Є. Бужанський М. Бунін С. Васильєв І. Вінтоняк О. Володіна Д. Воронов. В Гайду О. Галушко М. Герус А. Гетманцев Д. Горобець О. Гринчук О. Гришина Ю. Демченко С. Діденко Ю. Дмитрієва О. Драбовський А. Дубнов А. Забуранна Л. Задорожній М. Заремський М. Зуєв М. Кальченко С. Каптєлов Р. Касай Г. Кириченко М. Кисилевський Д. Ковальчук О. Козак В. Колебошин С. Колєв О. Колюх В. Копанчук О. Копиленко О. Копитін І. Кормишкіна І. Корявченков Ю. Кострійчук С. Кузбит Ю. Культенко А. Кунаєв А. Леонов О. Лис О. Литвиненко С. Локтіонова Н. Ляшенко А. Марченко Л. Маслов Д. Матусевич О. Медяник В. Мельник П. Мисягін Ю. Мовчан О. Мотовиловець А. Мошенець О. Негулевський І. Неклюдов В. Нестеренко К. Новіков М. Одарченко А. Павловський П. Павлюк М. Пасічний О. Перебийніс М. Пивоваров Є. Припутень Д. Радіна А. Радуцький М. Рєпіна Е. Руденко О. Савченко О. Саладуха О. Саламаха О. Северин С. Семінський О. Соломчук Д. Сушко П. Татарін М. Тарасов О. Ткаченко М. Ткаченко О. Фріс І. Фролов П. Халімон П. Чернявський С. Чорноморов А. Швачко А. Шол М. Шпак Л. Штепа С. Якименко П. Яковлєва Н. Ясько Є. Яцик Ю. «Європейська солідарність» Жодного «Голос» Жодного «Батьківщина» Абдуллін О. Бондарєв К. Власенко С. Данілов В. Дубіль В. Кожем'якін А. Лабунська А. Немиря Г. Ніколаєнко А. Пузійчук А. Тарута С. Тимошенко Ю. «За майбутнє» Івахів С. Лабазюк С. Молоток І. М'ялик В. Скороход А. Урбанський А. Чайківський І. Шаповалов Ю. «Довіра» Арешонков В. Бабенко М. Вацак Г. Вельможний С. Горват Р. Кіссе А. Петьовка В. Сухов О. Шахов С. «Відновлення України» Усі «Платформа за життя та мир» Усі Позафракційні Гриб В. Гунько А. Довгий О. Дубінський О. Іванісов Р. Магера С. Магомедов М. Разумков Д. Світлична Ю. Христенко Ф. Шпенов Д. Яценко А.

Як зазначив «слуга» Олександр Аліксійчук у коментарі Главкому, станом на сьогодні кількість підписантів під зверненням до Стефанчука щодо заборони Московської церкви в Україні становить вже 259 осіб. З них 240 нардепів, які встигли підійти під час пленарного засідання, та ще 19 – висловили бажання поставити свій підпис після реєстрації звернення в апараті Верховної Ради.

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Нагадаємо, депутати Верховної Ради зрушили з місця питання заборони Московської церкви в Україні.

До слова, раніше голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявляв, що наразі у парламенті не наберуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності УПЦ (МП), якщо відповідний законопроєкт буде винесено на голосування.