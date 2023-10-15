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Армія США може опинитися в Секторі Гази, Білий дім назвав умову

Надія Карбунар
glavcom.ua
Армія США може опинитися в Секторі Гази, Білий дім назвав умову
США не виключають можливості введення своїх військ для звільнення заручників
фото з відкритих джерел

США не планують залучати американські війська для участі в боротьбі між Ізраїлем та ХАМАС

Сполучені Штати не виключають можливості введення своїх військ для звільнення заручників, захоплених під час війни між Ізраїлем і ХАМАС. Однак наразі таких планів немає. Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Fox News.

«Я не буду нічого виключати (можливість введення американських військ на територію, – ред.), коли йдеться про повернення наших заручників додому. Ми працюємо над цим буквально по годинах, але, знову ж таки, для того, щоб виробити конкретні варіанти політики, необхідно мати набагато більше контекстної інформації, ніж та, яка доступна для використання зараз, і ми працюємо над цим», – заявив він.

Вважають, що ХАМАС утримує в заручниках понад 100 осіб, включно з цивільними, ізраїльськими солдатами і невідомою кількістю американців.

«Немає жодних планів або намірів вводити американські війська для участі в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС», – підкреслив Кірбі.

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть США вводити війська на територію країни спеціально для звільнення американців, Кірбі вказав на невизначеність у деталях місцезнаходження і кількості заручників.

«Ми активно намагаємося з'ясувати, де саме вони перебувають, тобто, Шеннон, ми навіть не знаємо, скільки їх точно. Ми бачили невелику жменьку, ми знаємо, що їх може бути більше, ніж ми знаємо, що вони можуть бути в різних групах, їх можуть переміщати», – сказав Кірбі, зазначивши, що США мають бути «обережними» у публічному обговоренні зусиль із повернення заручників додому.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

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Теги: ХАМАС звільнення Ізраїль

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