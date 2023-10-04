Стало відомо, коли відбудеться голосування за нового спікера Палати представників США

Особа на посаді тимчасового спікера була визначена раніше на випадок звільнення крісла речника Палати представників

Після усунення з посади спікера Кевіна Маккарті, тимчасово Палату представників очолить Патрік Макгенрі, представник Республіканської партії. Про це передає «Укрінформ».

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Особа на посаді тимчасового спікера була визначена раніше на випадок звільнення крісла речника Палати представників.

На цей момент Патрік Макгенрі може здійснювати перерви в роботі Палати, закривати засідання та ставити на голосування кандидатури на посаду спікера. Зазначимо, що голосування за нового спікера відбудеться наступного тижня, повідомили депутати-республіканці.

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Відтепер конгресмени перебуватимуть у канікулах та повернуться у вівторок ввечері на конференцію перед можливим голосуванням у середу.

Маккарті після голосування за його усунення провів пресконференцію, на якій заявив, що не думав про відставку. За словами ексспікера, його однопартієць Метт Ґейц, який ініціював цей процес, керувався особистими мотивами.

Під час пресконференції, Маккарті відзначив свою підтримку України та зрівняв Путіна з Гітлером.

«Я підтримую посилення збройних сил України... Це не означає надання готівки, але надання зброї для України... Мене серйозно турбує перспектива на довготривалу перспективу. Те, що відбувається, надзвичайно нагадує 1930-ті роки. Багато кроків, які робить Путін, схожі на кроки Гітлера. Але зараз ситуація навіть гірша, ніж у 1930-х роках», - зазначив він.

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Нагадаємо, Палата представників США звільнила свого спікера, Кевіна Маккарті, з посади. Його відставка була ініційована через домовленості з Білим домом для недопущення шатдауну в США. Про це повідомляє CNN.

216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Важливо зауважити, що Демократична партія у повному обсязі проголосувала за відставку Маккарті, хоча перед голосуванням у американських ЗМІ було багато розмов про можливість демократів спробувати врятувати Маккарті від відставки, встановивши певні умови, зокрема, підтримку надання допомоги Україні.

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті.