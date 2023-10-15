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Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: Китай закликав до міжнародної конференції

Діана Гасюк
glavcom.ua
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: Китай закликав до міжнародної конференції
фото з відкритих джерел

Китайський топдипломат відзначив, що нині пріоритетом є знаходження шляхів для припинення вогню та зменшення напруженості

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Китай виступає за якнайшвидше скликання міжнародної мирної конференції для врегулювання конфлікту між Палестиною та Ізраїлем.
Про це повідомляє МЗС КНР.

У повідомленні було відзначено, що Ван наголосив на необхідності вирішення палестинського питання шляхом втілення у життя «рішення про дві держави», що передбачає створення незалежної палестинської держави та наступне примирення між арабським та ізраїльським народами.

«Китай закликає до якнайшвидшого скликання міжнародної мирної конференції для сприяння досягненню широкого консенсусу», – сказав міністр, додавши, що без цього не буде миру на Близькому Сході.

Він наголосив, що Китай закликає до утримання від усіх дій, що принесли б шкоду мирному населенню, та осуджує будь-яке порушення міжнародного права. Китай також підкреслив, що захист власної безпеки не повинен завдавати шкоди цивільним особам.

Китайський топдипломат відзначив, що нині пріоритетом є знаходження шляхів для припинення вогню та зменшення напруженості, а також запобігання загостренню гуманітарної кризи. Для досягнення цих цілей важливо дотримуватись міжнародного гуманітарного права та відкривати гуманітарні коридори.

Ван також сказав Блінкену, що вирішуючи питання міжнародних і регіональних гарячих точок, великі країни повинні зберігати об’єктивність і справедливість та брати на себе лідерство в дотриманні міжнародного права, і Китай продовжить сприяти мирним переговорам.

На відміну від обтічних і знеособлених заяв китайського колеги, Блінкен, висловився чітко й однозначно, підтвердивши підтримку Сполученими Штатами права Ізраїлю на самооборону та закликавши до негайного припинення атак ХАМАС і звільнення всіх заручників.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Теги: міністр Китай ХАМАС звільнення Ентоні Блінкен

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