Державні зрадники. Лише 11% справ передано до суду

Найбільше справ з державної зради було відкрито в перші місяці повномасштабного вторгнення

Протягом 2022 року Офіс Генпрокурора відкрив понад 4500 проваджень за статтями «державна зрада» та «колабораційна діяльність». Про це повідомляє Рух «Чесно» у відповідь на запити до Офісу Генпрокурора.

Водночас лише близько 11% справ передано до суду. «Найбільше справ по державній зраді було відкрито в перші місяці повномасштабного вторгнення – березень та квітень. Загалом за січень – вересень 2022 року відкрили 1832 справи, з них 193 передано до суду», – зазначається у повідомленні.

По колабораційницій діяльності відкрито 2757 справ, 316 передано до суду. Рух «Чесно» не отримав даних щодо кількості справ, розглянутих у судах. За інформацією Державної судової адміністрації України статистичні дані будуть лише за підсумками року.

Нагадаємо, СБУ затримала «на гарячому» агента РФ, який розвідував позиції ЗСУ. Також СБУ викрила злочинну організацію, якою керував екснардеп Кива.

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