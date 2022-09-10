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В Одесі родичі військовополонених провели акцію (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Одесі родичі військовополонених провели акцію (відео)
фото скріншот відео

Деякі не спілкувалися з рідними два місяці

Родичі українських військовополонених провели сьогодні біля Одеської ОДА акція. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що люди вийшли із закликами звільнити українських військових, які, зокрема, потрапили в полон у Маріуполі. Деякі з них не спілкувалися з рідними два місяці.

Під час акції почалася повітряна тривога і учасники акції були змушені ховатися в укритті.

Раніше повідомлялося, що ООН визнала, що рашисти катують українських полонених

Нагадаємо, триває 199-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів, щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: полон Одеса акція війна Маріуполь

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