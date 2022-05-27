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    Події в Україні

    Десантники приземлили черговий російський «Алігатор», як це було (відео)

    Росіяни позбулися ще одного&nbsp;Ка-52 - Десантники приземлили черговий російський «Алігатор», як це було (відео)
    Росіяни позбулися ще одного Ка-52
    фото з відкритих джерел

    Ворожий гвинтокрил знищено в районі Харківщини

    Українські десантники 27 травня знищили черговий російський бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор». Про це інформує командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

    Поцілити у гелікоптер вдалося військовослужбовцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95 окремої десантно-штурмової бригади.

    Ворожий гвинтокрил знищено в районі Харківщини із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу «Перун».

    «На бойовому рахунку воїнів ДШВ ЗС України це вже 67 повітряна ціль!», – ідеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 26 квітня в районі Балаклії був знищений черговий російський гвинтокрил КА-52 «Алігатор».

    Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ збили сім повітряних цілей рашистів.

    Також за добу на Донбасі: ЗСУ знищили три «Орлани» та чимало ворожої техніки.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна вертоліт військові розслідування Україна гелікоптер окупація #stoprussia
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    Десантники приземлили черговий російський «Алігатор», як це було (відео)