Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

«На бойовому рахунку воїнів ДШВ ЗС України це вже 67 повітряна ціль!», – ідеться у повідомленні.

Десантники приземлили черговий російський «Алігатор», як це було (відео)

Десантники приземлили черговий російський «Алігатор», як це було (відео)

Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден Про файли cookies