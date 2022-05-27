Десантники приземлили черговий російський «Алігатор», як це було (відео)
Ворожий гвинтокрил знищено в районі Харківщини
Українські десантники 27 травня знищили черговий російський бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор». Про це інформує командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Поцілити у гелікоптер вдалося військовослужбовцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95 окремої десантно-штурмової бригади.
Ворожий гвинтокрил знищено в районі Харківщини із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу «Перун».
«На бойовому рахунку воїнів ДШВ ЗС України це вже 67 повітряна ціль!», – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 квітня в районі Балаклії був знищений черговий російський гвинтокрил КА-52 «Алігатор».
Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ збили сім повітряних цілей рашистів.
Також за добу на Донбасі: ЗСУ знищили три «Орлани» та чимало ворожої техніки.