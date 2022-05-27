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    Події в Україні

    ЗСУ на Донбасі знищили командний пункт окупантів

    Російське командування втратило десятки людей - ЗСУ на Донбасі знищили командний пункт окупантів
    Російське командування втратило десятки людей
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Ліквідовано багато офіцерів

    Українські військові знищили передовий командний пункт російських окупантів на території Донецької області. Про це розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович під час інтерв’ю на YouTube-каналі «Фейгін Live».

    У командному пункті перебували російські офіцери. Навряд чи вони вижили після удару українських військових.

    «Понад 20 старших російських офіцерів там було. Будівля була знищена повністю», – зазначив Арестович.

    Нагадаємо, сьогодні зенітники знищили російський ударний вертоліт Ка-52.

    Також стало відомо, що окупанти «ДНР» хочуть стратити полонених з іноземного легіону.

    Тим часом білоруська влада посилює контроль прикордонної смуги з Україною.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    ЗСУ на Донбасі знищили командний пункт окупантів