ЗСУ на Донбасі знищили командний пункт окупантів

Ліквідовано багато офіцерів

Українські військові знищили передовий командний пункт російських окупантів на території Донецької області. Про це розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович під час інтерв’ю на YouTube-каналі «Фейгін Live».

У командному пункті перебували російські офіцери. Навряд чи вони вижили після удару українських військових.

«Понад 20 старших російських офіцерів там було. Будівля була знищена повністю», – зазначив Арестович.

Нагадаємо, сьогодні зенітники знищили російський ударний вертоліт Ка-52.

Також стало відомо, що окупанти «ДНР» хочуть стратити полонених з іноземного легіону.

Тим часом білоруська влада посилює контроль прикордонної смуги з Україною.

Читайте також: