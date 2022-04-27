За добу ЗСУ збили сім повітряних цілей рашистів
Сьогодні «приземлилися» російські літак і вертоліт
За добу 26 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України уразили щонайменше сім повітряних цілей. Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
Зокрема, збито:
- 1 літак (Су-25);
- 1 вертоліт (Ка-52);
- 2 крилаті ракети;
- 3 БпЛА ОТР (імовірно «Орлан-10»).
Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України.
«Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога!», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні на Донбасі ЗСУ знищили три «Орлани» та чимало ворожої техніки.
Напередодні ЗСУ «приземлили» 10 ворожих одиниць авіації.