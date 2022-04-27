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    Події в Україні

    За добу ЗСУ збили сім повітряних цілей рашистів

    Протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі - За добу ЗСУ збили сім повітряних цілей рашистів
    Протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні «приземлилися» російські літак і вертоліт

    За добу 26 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України уразили щонайменше сім повітряних цілей. Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

    Зокрема, збито:

    • 1 літак (Су-25);
    • 1 вертоліт (Ка-52);
    • 2 крилаті ракети;
    • 3 БпЛА ОТР (імовірно «Орлан-10»).

    Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України.

    «Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога!», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні на Донбасі ЗСУ знищили три «Орлани» та чимало ворожої техніки.

    Напередодні ЗСУ «приземлили» 10 ворожих одиниць авіації.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна літак вертоліт Україна озброєння окупація #stoprussia
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    За добу ЗСУ збили сім повітряних цілей рашистів