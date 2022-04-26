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    Військові показали страшні руйнування Харкова. Відео з дрону

    Путінська орда продовжує нищити українські міста - Військові показали страшні руйнування Харкова. Відео з дрону
    Путінська орда продовжує нищити українські міста
    скріншот з відео

    Триває 62-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Район Харкова, Північна Салтовка, обстрілюється рашистами з 24 лютого. Масштаби руйнувань вже нагадують Маріуполь.

    Бійці спецпідрозділу KRAKEN полку спеціального призначення «Азов» зняли відео за допомогою дрону, аби оцінити пошкодження району.

    Нагадаємо, у Вовчанську Харківської області російські окупанти викрали й вивезли до Росії обладнання одного із заводів, а у його приміщеннях влаштували концентраційний табір для катування мирних мешканців. Як повідомлялося, попри Великоднє свято, ворог продовжив обстрілювати мирні оселі Харківської області.

    Теги: Харків росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Військові показали страшні руйнування Харкова. Відео з дрону