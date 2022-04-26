Військові показали страшні руйнування Харкова. Відео з дрону
Триває 62-й день повномасштабної війни Росії проти України
Район Харкова, Північна Салтовка, обстрілюється рашистами з 24 лютого. Масштаби руйнувань вже нагадують Маріуполь.
Бійці спецпідрозділу KRAKEN полку спеціального призначення «Азов» зняли відео за допомогою дрону, аби оцінити пошкодження району.
Нагадаємо, у Вовчанську Харківської області російські окупанти викрали й вивезли до Росії обладнання одного із заводів, а у його приміщеннях влаштували концентраційний табір для катування мирних мешканців. Як повідомлялося, попри Великоднє свято, ворог продовжив обстрілювати мирні оселі Харківської області.