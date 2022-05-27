Пентагон висловився щодо перспективи морського конфлікту з РФ

Вашингтон не збирається відправляти американських солдатів на війну

США не вступатимуть у протистояння у Чорному морі

Вашингтон не збирається відправляти американських солдатів воювати в Україні. Зокрема, у Чорному морі біля Одеси. Про це повідомляє CNN.

Глава пресслужби Пентагону Джон Кірбі нагадав, що Вашингтон не збирається відправляти американських солдатів воювати в Україні.

«Президент ясно сказав, що ми не збираємося відправляти американських солдатів воювати в Україні. Ці слова стосуються і неба над Україною, і потенціалу морського конфлікту з Росією», – сказав він.

Нагадаємо, Пентагон замовив нову партію «Стінгерів» для ЗСУ.

США уклали з компанією контракт на поставку 1468 комплексів.

Напередодні Пентагон оцінив ситуацію на сході та півдні України: на чиєму боці перевага.

Жодна зі сторін не досягла значного прогресу, вважають у США.

Раніше Пентагон повідомив, скільки країн нададуть зброю ЗСУ.

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