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    Події в Україні

    Пентагон висловився щодо перспективи морського конфлікту з РФ

    Вашингтон не збирається відправляти американських солдатів на війну - Пентагон висловився щодо перспективи морського конфлікту з РФ
    Вашингтон не збирається відправляти американських солдатів на війну
    фото з відкритих джерел

    США не вступатимуть у протистояння у Чорному морі

    Вашингтон не збирається відправляти американських солдатів воювати в Україні. Зокрема, у Чорному морі біля Одеси. Про це повідомляє CNN.

    Глава пресслужби Пентагону Джон Кірбі нагадав, що Вашингтон не збирається відправляти американських солдатів воювати в Україні.

    «Президент ясно сказав, що ми не збираємося відправляти американських солдатів воювати в Україні. Ці слова стосуються і неба над Україною, і потенціалу морського конфлікту з Росією», – сказав він.

    Нагадаємо, Пентагон замовив нову партію «Стінгерів» для ЗСУ.

    США уклали з компанією контракт на поставку 1468 комплексів.

    Напередодні Пентагон оцінив ситуацію на сході та півдні України: на чиєму боці перевага.

    Жодна зі сторін не досягла значного прогресу, вважають у США.

    Раніше Пентагон повідомив, скільки країн нададуть зброю ЗСУ.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна президент Пентагон Вашингтон окупація #stoprussia
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    Пентагон висловився щодо перспективи морського конфлікту з РФ