Диктатурі Кремля настав час покласти край: легіон «Свобода Росії» звернувся до росіян (відео)

Легіон: «Залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся: ми вам не вороги»

Військові звернулися до росіян із закликом «не боятися, бо легіон повертається додому»

Легіон «Свобода Росії» опублікував відео, у якому звертається до росіян та закликає «не боятися, бо легіон повертається додому».

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«Жителі Росії! Ми такі ж росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більше виправдовувати дії злочинців при владі та взяли зброю, щоб відстояти нашу та вашу свободу. Але сьогодні всім настав час взяти відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля настав час покласти край: легіон повертається додому» – йдеться в дописі.

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Пізніше військові також опублікували допис із закликом росіян залишатися вдома та не чинити опір.

«Залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся: ми вам не вороги. На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода вже близько!» – написали військові.

Легіон «Свобода Росії» – російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України.

Нагадаємо, дружини, дочки та матері мобілізованих з Тюменської області та Ямало-Ненецького автономного округу (ЯНАО) записали відеозвернення до влади: вони скаржаться, що їх чоловіків кидають на «першу лінію оборони» без будь-якої вогневої підтримки, не нараховують додаткові виплати за виконання таких бойових завдань, а приставлені до них командири так званої «ДНР» називають їх «гарматним м'ясом». Самі мобілізовані тим часом просять усіх небайдужих скинутися на шоломи, засоби захисту та дрони.

До слова, триває 453-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Російські окупанти цієї доби завдали масованого ракетно-авіаційного удару, інформація наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 52 авіаційні удари, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що знову підкреслює тактику терору з боку РФ.