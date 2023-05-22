Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Диктатурі Кремля настав час покласти край: легіон «Свобода Росії» звернувся до росіян (відео)

glavcom.ua
Диктатурі Кремля настав час покласти край: легіон «Свобода Росії» звернувся до росіян (відео)
Легіон: «Залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся: ми вам не вороги»
фото: скріншот з відео легіону «Свобода Росії»

Військові звернулися до росіян із закликом «не боятися, бо легіон повертається додому»

Легіон «Свобода Росії» опублікував відео, у якому звертається до росіян та закликає «не боятися, бо легіон повертається додому».

«Жителі Росії! Ми такі ж росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більше виправдовувати дії злочинців при владі та взяли зброю, щоб відстояти нашу та вашу свободу. Але сьогодні всім настав час взяти відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля настав час покласти край: легіон повертається додому» – йдеться в дописі.

Пізніше військові також опублікували допис із закликом росіян залишатися вдома та не чинити опір.

«Залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся: ми вам не вороги. На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода вже близько!» – написали військові.

Легіон «Свобода Росії» – російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України.

Нагадаємо, дружини, дочки та матері мобілізованих з Тюменської області та Ямало-Ненецького автономного округу (ЯНАО) записали відеозвернення до влади: вони скаржаться, що їх чоловіків кидають на «першу лінію оборони» без будь-якої вогневої підтримки, не нараховують додаткові виплати за виконання таких бойових завдань, а приставлені до них командири так званої «ДНР» називають їх «гарматним м'ясом». Самі мобілізовані тим часом просять усіх небайдужих скинутися на шоломи, засоби захисту та дрони.

До слова, триває 453-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Російські окупанти цієї доби завдали масованого ракетно-авіаційного удару, інформація наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 52 авіаційні удари, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що знову підкреслює тактику терору з боку РФ.

Теги: росіяни військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти зруйнували будинок священника
Росіяни обстріляли будинок настоятеля громади ПЦУ на Херсонщині, священник залишився без ока
23 квiтня, 21:53
Посол Росії в Аргентині Дмитро Феоктистов робить заяви про аргентинську русофобію
Створюють собі образ мучеників. Посол Україні в Аргентині прокоментував істерику російського посла
4 травня, 07:16
ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ
ПАРЄ визнала геноцид українців, Житомирщина заборонила Московську церкву. Головне за 27 квітня
27 квiтня, 21:30
Нардепка закликала скоріше вирішувати проблему з оплатою військовослужбовців
Рада візьметься за збільшення оплати на передовій. Це було прохання Залужного
2 травня, 15:52
Українські військові оптимістично налаштовані та вмотивовані звільняти окуповані території
Україна не готова до контрнаступу: The Times назвала головні проблеми ЗСУ
30 квiтня, 15:58
Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу
У Житомирі працівник військкомату разом зі спільником торгував боєприпасами
5 травня, 12:33
Росіяни знищили літак на Харківщині: Міноборони покепкувало з «героїзму» окупантів
Росіяни знищили літак на Харківщині: Міноборони покепкувало з «героїзму» окупантів
7 травня, 14:32
«Хочете жити – біжіть»: у Росії хакери запустили звернення Зеленського
«Хочете жити – біжіть»: у Росії хакери запустили звернення Зеленського
11 травня, 13:35
Розвідка пояснила, для чого росіяни проводять «евакуацію» на Запоріжжі
Розвідка пояснила, для чого росіяни проводять «евакуацію» на Запоріжжі
15 травня, 10:04

Події в Україні

Окупанти влучили в рятувальну частину в Дніпрі (фото, відео)
Окупанти влучили в рятувальну частину в Дніпрі (фото, відео)
Диктатурі Кремля настав час покласти край: легіон «Свобода Росії» звернувся до росіян (відео)
Диктатурі Кремля настав час покласти край: легіон «Свобода Росії» звернувся до росіян (відео)
РФ створює «елітну» авіаційну групу для атак по Україні – британська розвідка
РФ створює «елітну» авіаційну групу для атак по Україні – британська розвідка
Ракетна атака на Дніпро та 25 ударів по Донеччині: яка ситуація в регіонах
Ракетна атака на Дніпро та 25 ударів по Донеччині: яка ситуація в регіонах
Ракетна атака на Дніпро. «Південь» назвав ймовірну причину
Ракетна атака на Дніпро. «Південь» назвав ймовірну причину
Повітряні сили підтвердили збиття Су-35 та назвали кількість знищених ракет
Повітряні сили підтвердили збиття Су-35 та назвали кількість знищених ракет

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
292K
ЗСУ взяли в полон трьох бійців із «Шторм Z»: росіяни здивували своїм виглядом
61K
Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»
56K
«Обдурили Путіна»: ексрозвідник пояснив, за що арештували розробників «Кинджалів»
34K
Посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ
24K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
16K
Президент Бразилії заявив, що його засмутив Зеленський

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту