Росіяни знищили літак на Харківщині: Міноборони покепкувало з «героїзму» окупантів

Росіяни знищили антикварний літак чехословацького виробництва Aero L-29 Delfin (Maya)

Під час обстрілу Вовчанську Харківської області, російські загарбники знищили антикварний літак чехословацького виробництва Aero L-29 Delfin. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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«Літак НАТО був збитий росіянами. Обстріл знищив антикварний літак чехословацького виробництва Aero L-29 Delfin (Maya), встановлений на постаменті у Вовчанську Харківської області», – повідомляє пресслужба.

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Як іронізують в Міноборони, знищення пам'ятника, було стратегічно важливою ціллю для Кремля.

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Як повідомлялося, минулої доби російські загарбники обстріляли прифронтові населені пункти Харківської області. Унаслідок ворожих дій постраждали Харківський, Чугуївський і Куп'янський райони. Голова Харківської ОБА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти «героїчно» знищили радянський літак-пам'ятник у Вовчанську.

Тим часом, українська авіація розгромила окупантів на Херсонщині внаслідок чого росіяни втратили зброю й техніку.