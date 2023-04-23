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Росіяни обстріляли будинок настоятеля громади ПЦУ на Херсонщині, священник залишився без ока

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни обстріляли будинок настоятеля громади ПЦУ на Херсонщині, священник залишився без ока
Окупанти зруйнували будинок священника
фото: поліція Херсонської області/Facebook

Під час окупації отець Георгій Хильчук проводив богослужіння у своїй капличці

Російські війська обстріляли з лівобережної частини Херсонської області будинок настоятеля місцевої громади ПЦУ на честь Воскресіння Христового у Бериславі Георгія Хильчука. Про це повідомляє «Суспільне».

Снаряд влучив в дах та пошкодив шифер, а на другий день впала стеля. Георгій Хильчук під час обстрілу був біля хати. Уламками від снаряда він отримав поранення ока. Його дружина була в будинку на кухні, вона не травмувалася.

«Уламок влучив в орбіту ока і тому його прийшлось ампутувати. Також є перелом та вибиті зуби. Але зараз я вже ходжу по палаті, дякувати Богові», – каже отець Георгій.

Росіяни обстріляли будинок настоятеля громади ПЦУ на Херсонщині, священник залишився без ока фото 1

За його словами, за два дні до обстрілу, над будинком літали дрони.

Під час окупації отець Георгій Хильчук проводив богослужіння у своїй капличці, поки російські військові з неї не зробили казарму. Нині там вибиті вікна та двері і діра в стіні будівлі. З літа 2022 року, служіння відбувались вдома у священнослужителя.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують переслідувати релігійні громади в окупованому Бердянську. Вони захопили будівлю католицького костелу.

 

 

Теги: військові будинок дружина священник поранення

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