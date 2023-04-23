Росіяни обстріляли будинок настоятеля громади ПЦУ на Херсонщині, священник залишився без ока

Під час окупації отець Георгій Хильчук проводив богослужіння у своїй капличці

Російські війська обстріляли з лівобережної частини Херсонської області будинок настоятеля місцевої громади ПЦУ на честь Воскресіння Христового у Бериславі Георгія Хильчука. Про це повідомляє «Суспільне».

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Снаряд влучив в дах та пошкодив шифер, а на другий день впала стеля. Георгій Хильчук під час обстрілу був біля хати. Уламками від снаряда він отримав поранення ока. Його дружина була в будинку на кухні, вона не травмувалася.

«Уламок влучив в орбіту ока і тому його прийшлось ампутувати. Також є перелом та вибиті зуби. Але зараз я вже ходжу по палаті, дякувати Богові», – каже отець Георгій.

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За його словами, за два дні до обстрілу, над будинком літали дрони.

Під час окупації отець Георгій Хильчук проводив богослужіння у своїй капличці, поки російські військові з неї не зробили казарму. Нині там вибиті вікна та двері і діра в стіні будівлі. З літа 2022 року, служіння відбувались вдома у священнослужителя.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують переслідувати релігійні громади в окупованому Бердянську. Вони захопили будівлю католицького костелу.