Створюють собі образ мучеників. Посол Україні в Аргентині прокоментував істерику російського посла

Посол РФ в Аргентині заявив про русофобію

Російський посол в Аргентині Дмитро Феоктистов заявив про випадки русофобії. Проте аргетинська влада ніяк не відреагувала на істерику росіянина. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України в Аргентині Юрій Клименко.

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«Ну, розумієте, власне, це такий хід, який використовують росіяни для створення мученицького образу. Це було зроблено на тлі запланованого візиту міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до регіону (у квітні російський міністр відвідав чотири латиноамериканські країни: Бразилію, Венесуелу, Кубу та Нікарагуа, – «Главком)», – переконує Клименко.

При цьому Феоктистов акцентував на «порушеннях прав людини», тобто росіян в Аргентині – країні, для якої захист прав людини є одним із важливих пріоритетів. Тобто йшлося про намагання якимось чином покращити ставлення аргентинського суспільства до росіян. Це була спроба у якийсь спосіб відбілити їхній імідж. Але аргентинці читають і дивляться об’єктивні новини, вони знають про звірства, які чинять росіяни в Україні.

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Тобто йшлося про намагання якимось чином покращити ставлення аргентинського суспільства до росіян. Це була спроба у якийсь спосіб відбілити їхній імідж. Але аргентинці читають і дивляться об’єктивні новини, вони знають про звірства, які чинять росіяни в Україні.

«Про якусь реакцію аргентинської влади на скарги Феоктистова я не чув. На мою думку, ця його спроба не досягла цілі. Та і як вона могла її досягти, коли на рівні аргентинського суспільства позитивне ставлення до України лише зростає?» – дивується український посол.

Нагадаємо, що посол Росії в Аргентині Дмитро Феоктистов заявив про русофобію та акти прямого насильства з боку місцевого населення щодо росіян після початку війни в Україні. За його словами, один із почесних російських консулів на виході зі служби з католицького храму «отримав раптовий удар у потилицю і почув образливі вигуки на адресу Росії».