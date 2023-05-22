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Як російські матері та дружини намагаються врятувати мобілізованих чоловіків (відео)

glavcom.ua
Як російські матері та дружини намагаються врятувати мобілізованих чоловіків (відео)
Дружини військових РФ скаржаться, що їх чоловіків кидають на «першу лінію оборони» без будь-якої вогневої підтримки
фото: скріншот з відео російського телеграм-каналу

Жінки скаржаться, що їх мобілізованих чоловіків командири так званої «ДНР» називають їх «гарматним м'ясом»

Дружини, дочки та матері мобілізованих з Тюменської області та Ямало-Ненецького автономного округу (ЯНАО) записали відеозвернення до влади: вони скаржаться, що їх чоловіків кидають на «першу лінію оборони» без будь-якої вогневої підтримки, не нараховують додаткові виплати за виконання таких бойових завдань, а приставлені до них командири так званої «ДНР» називають їх «гарматним м'ясом». Самі мобілізовані тим часом просять усіх небайдужих скинутися на шоломи, засоби захисту та дрони. Про це повідомляють росЗМІ.

«..фактично батальйон розформований, проте це не заважає командуванню «ДНР» відправляти наших бійців на бойові виходи на першу лінію оборони. Без провідників, підтримки артилерії, військової техніки та будь-якої іншої підтримки загалом....при кожному такому виході наш батальйон отримує втрати – поранені і загиблі. Чому наші чоловіки повинні виживати в таких умовах? Якщо спочатку мобілізовані повинні перебувати виключно в зоні територіальної оборони....Накази віддаються командуванням «ДНР», які не цінують життя наших бійців: «ви – гарматне м'ясо, на ваше місце прийдуть інші...», – йдеться у відео.

Мобілізованих із Тюменської області та ЯНАО ще на початку січня відправили воювати, об'єднавши у батальйон «Росомаха». Обіцяли, що вони будуть задіяні у територіальній обороні на підконтрольних Росії ділянках. Проте вже наприкінці лютого бійці з «Росомахи» опублікували відеозвернення до військової прокуратури, в якому скаржилися на те, що їхній підрозділ фактично роздробили, приєднавши їх до частин так званої «ДНР» та помінявши мобілізованим військово-облікові спеціальності без їх відома та згоди.

Через кілька днів влада Ямальського округу публічно заявила, що ямальський батальйон «Росомаха» розформовувати не будуть, а отже, у мобілізованих немає приводу для скарг.

«Ямальський батальйон «Росомаха», через який били на сполох дружини військовослужбовців, у зоні спецоперації не розформовуватимуть, – таку відповідь чиновників з окружного департаменту цивільного захисту та пожежної безпеки опублікував на початку березня провладний ресурс ura.ru. – За рішенням вищого командування, особовим складом частково посилюють інші підрозділи у зоні «СВО».

Автори тієї публікації підкріпили заяву чиновників коментарем нібито однієї із дружин мобілізованих. У тексті її названо просто Мариною, без прізвища: «Чоловік сказав, що за кілька виходів із досвідченими бійцями вони дуже багато чого навчилися. Його все влаштовує в нинішньому становищі. Розмов про розформування більше немає».

Нагадаємо, керівництво російської загарбницької армії скоротило терміни підготовки нового «гарматного м’яса» до боїв на Донбасі. Це пов’язано зі значними втратами живої сили окупаційних військ.

До слова, триває 453-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Російські окупанти цієї доби завдали масованого ракетно-авіаційного удару, інформація наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 52 авіаційні удари, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що знову підкреслює тактику терору з боку РФ.

Теги: росія війна мобілізація

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