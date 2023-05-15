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Розвідка пояснила, для чого росіяни проводять «евакуацію» на Запоріжжі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка пояснила, для чого росіяни проводять «евакуацію» на Запоріжжі
фото ілюстративне

Відбувається вивіз проукраїнського населення

Російські загарбники проводять так звану евакуацію на окупованій частині Запорізькій області, щоб приховати контррозвідувальні та фільтраційні заходи у тих районах, де, за їхньою оцінкою, скоро будуть активні бойові дії. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк в коментарі «РБК-Україна».

«Росіяни в Запорізькій області евакуюють своїх прибічників та колаборантів. Одночасно вони намагаються вивозити документи та матеріальні засоби – побутову техніку, викрадені автівки тощо, які можуть бути потенційно знищені внаслідок бойових дій. Тобто все, що для них є цінним, вони вивозять» – повідомив Черняк.

За даними розвідки, окупанти не хочуть, щоб населення могло спостерігати за їхньої підготовкою до боїв, а також бояться українських партизанів.

«Крім того, вони проводять примусову депортацію під виглядом евакуації з територій, де, як вони вважають, будуть йти бойові дії. Вони, по-перше, не хочуть, щоб населення могло спостерігати за їхньої підготовкою до боїв – тобто це певні контррозвідувальні заходи. Це також і фільтраційні заходи, оскільки насамперед відбувається вивіз проукраїнського населення. І по-третє, росіяни бояться проведення на цих територіях якогось партизанського руху і внутрішнього спротиву», – підсумував Черняк.

Нагадаємо, біля Мелітополя виникли затори через «евакуацію» окупантів. Також у тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники спалюють мішками документи у приміщенні так званої поліції і вивозять техніку з окупаційного паспортного столу. 

 

Теги: окупанти Міноборони документи Україна населення росіяни

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