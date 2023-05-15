Розвідка пояснила, для чого росіяни проводять «евакуацію» на Запоріжжі

Відбувається вивіз проукраїнського населення

Російські загарбники проводять так звану евакуацію на окупованій частині Запорізькій області, щоб приховати контррозвідувальні та фільтраційні заходи у тих районах, де, за їхньою оцінкою, скоро будуть активні бойові дії. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк в коментарі «РБК-Україна».

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«Росіяни в Запорізькій області евакуюють своїх прибічників та колаборантів. Одночасно вони намагаються вивозити документи та матеріальні засоби – побутову техніку, викрадені автівки тощо, які можуть бути потенційно знищені внаслідок бойових дій. Тобто все, що для них є цінним, вони вивозять» – повідомив Черняк.

За даними розвідки, окупанти не хочуть, щоб населення могло спостерігати за їхньої підготовкою до боїв, а також бояться українських партизанів.

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«Крім того, вони проводять примусову депортацію під виглядом евакуації з територій, де, як вони вважають, будуть йти бойові дії. Вони, по-перше, не хочуть, щоб населення могло спостерігати за їхньої підготовкою до боїв – тобто це певні контррозвідувальні заходи. Це також і фільтраційні заходи, оскільки насамперед відбувається вивіз проукраїнського населення. І по-третє, росіяни бояться проведення на цих територіях якогось партизанського руху і внутрішнього спротиву», – підсумував Черняк.

Нагадаємо, біля Мелітополя виникли затори через «евакуацію» окупантів. Також у тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники спалюють мішками документи у приміщенні так званої поліції і вивозять техніку з окупаційного паспортного столу.