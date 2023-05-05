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У Житомирі працівник військкомату разом зі спільником торгував боєприпасами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Житомирі працівник військкомату разом зі спільником торгував боєприпасами
Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу
фото: Офіс генпрокурора

У підозрюваних вилучено понад 2600 набоїв до різної зброї

У Житомирі чоловіки незаконно збували два протитанкових гранатомети РПГ-22 та понад 1 тис. штук набоїв до автоматичної вогнепальної зброї. Один з підозрюваних є діючим працівником військового комісаріату. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом мешканцям Житомирщини повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України)», – йдеться в повідомленні.

У Житомирі працівник військкомату разом зі спільником торгував боєприпасами фото 1

Зазначається, що за місцем проживання підозрюваних та пов’язаних з ними осіб проведено обшуки. Вилучено понад 2600 набоїв до різної зброї, три штик-ножі, гранату, мобільні телефони, транспортні засоби на яких вони пересувалися під час вчинення злочину та кошти, отримані за реалізовані боєприпаси.  

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Встановлюються особи, які також можуть бути причетні до незаконного збуту бойових припасів, вогнепальної зброї та набоїв до неї.

Раніше повідомлялося, що ДБР судитиме правоохоронця, який хотів продати дані українських військових.

Теги: військомат військові боєприпаси прокуратура

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