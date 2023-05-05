У Житомирі працівник військкомату разом зі спільником торгував боєприпасами

У підозрюваних вилучено понад 2600 набоїв до різної зброї

У Житомирі чоловіки незаконно збували два протитанкових гранатомети РПГ-22 та понад 1 тис. штук набоїв до автоматичної вогнепальної зброї. Один з підозрюваних є діючим працівником військового комісаріату. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом мешканцям Житомирщини повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за місцем проживання підозрюваних та пов’язаних з ними осіб проведено обшуки. Вилучено понад 2600 набоїв до різної зброї, три штик-ножі, гранату, мобільні телефони, транспортні засоби на яких вони пересувалися під час вчинення злочину та кошти, отримані за реалізовані боєприпаси.

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Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Встановлюються особи, які також можуть бути причетні до незаконного збуту бойових припасів, вогнепальної зброї та набоїв до неї.

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