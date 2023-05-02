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Рада візьметься за збільшення оплати на передовій. Це було прохання Залужного

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Рада візьметься за збільшення оплати на передовій. Це було прохання Залужного
Нардепка закликала скоріше вирішувати проблему з оплатою військовослужбовців
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Верховній Раді створять робочу групу, яка протягом 10 днів має запропонувати справедливу оплату військовим

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час засідання погоджувальної ради Верховної Ради України підтримав необхідність збільшити грошові виплати на передовій. Про це написала народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар. 

«Аби заблокувати таки 30 тисяч, Офіс президента відправив в Раду все військове керівництво, перед тим підписавши від них листа. Цей прийом називається – Важка артилерія. Бо як каже міністр фінансів – грошей в країні немає. Натомість проблема з оплатою військовослужбовців є. І її точно треба вирішувати, навіть якщо не в форматі прийнятої раніше правки», – зауважує Сюмар.

У Верховній Раді буде створена робоча група з усіх, яка впродовж 10 днів має запропонувати справедливий розподіл і справедливе збільшення оплати військовим.

«Усе, що прозвучало від генерала Залужного, це прохання збільшити оплату тим, хто сьогодні в окопах, бо при такій інтенсивності вогню, 100 тисяч – мало. Як мало пораненим 700 грн на місяць і курсантам», – пише Сюмар.

Сюмар зазначила, що також є шанси ухвалити ініціативу фракції і збільшити відпустку військовим до 30 днів. 

Нагадаємо, що 2 травня українські урядовці звернулися до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з пропозицією створити робочу групу із представників Верховної Ради України, Кабінету міністрів та Генерального штабу Збройних сил для швидкої розробки змін щодо діючого законодавства. 

Автори звернення вважають, що проголосована нещодавно правка не вирішує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів, а її текст не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності. Тому автори листа пропонують надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці захисників більш диференційовано і головне – із залученням командування та представників сектора нацбезпеки й оборони.

Зазначимо, що доплати військовим у розмірі 30 тис. грн відмінили з 1 лютого. Проте 10 квітня Верховна Рада 277 голосами повернула 30 тисяч доплати військовим. Ініціаторами такого рішення була фракція «Європейська солідарність», поки Володимир Цабаль не зареєстрував постанову, яка блокує підписання закону про повернення доплат

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Теги: Валерій Залужний Верховна Рада Вікторія Сюмар військові

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