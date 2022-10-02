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Кулеба обговорив з Гроссі викрадення рашистами гендиректора ЗАЕС

Альона Боженко
glavcom.ua
Кулеба обговорив з Гроссі викрадення рашистами гендиректора ЗАЕС
Кулеба поговорив із генеральним директором МАГАТЕ Гроссі
фото: Twitter/Dmytro Kuleba

Гроссі запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для звільнення Ігоря Мурашова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі викрадення окупантами гендиректора Запорізької АЕС. Про це очільник МЗС повідомив у Twitter.

За словами Кулеби, він Рафаеля Гроссі, що Україна готова сприяти ротації експертів агентства на станції. 

Гроссі своєю чергою запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для звільнення викраденого російськими окупантами генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

«Я наголосив, що Росія має вивести війська та військову техніку зі станції. Він запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для звільнення викраденого Росією директора ЗАЕС», – написав міністр.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 вересня, близько 16:00 Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було викрадено російськими окупантами для проведення допиту.

Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там знаходиться пів тисячі окупантів із військовою технікою.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія планує влаштувати нові провокації на Запорізькій АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв збільшити кількість представників агентства на Запорізькій атомній електростанції.

У МАГАТЕ розпочалися переговори про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції АЕС.

Додамо, що наступного тижня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі має намір відвідати Україну та РФ.

Теги: викрадення заручники звільнення МАГАТЕ міністр росія Україна

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