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Цькували собаками, катували і питали про Бандеру. Капелан ПЦУ розповів про жахи полону

Надія Клочко
glavcom.ua
Цькували собаками, катували і питали про Бандеру. Капелан ПЦУ розповів про жахи полону
Василь Вирозуб пробув у російському полоні більш ніж два місяці
фото з відкритих джерел

Василь Вирозуб потрапив у полон наприкінці лютого на острові Зміїний та був звільнений у травні

Священник Православної церкви України (ПЦУ), капелан Василь Вирозуб розповів про знущання у російському полоні, куди він потрапив наприкінці лютого. За словами Вирозуба, полонених змушували на камеру відмовлятися від обміну, тримали на морозі, цькували собаками, били струмом та питали про місцезнаходження Степана Бандери.

Священник розповів, що потрапив у полон 26 лютого. Тоді він прибув на острів Зміїний у складі групи на борту судна «Сапфір», яка ка мала забрати тіла полеглих українських захисників. Була інформація, що росіяни дають «зелений коридор», однак це виявилося обманом.

За словами Вирозуба, коли судно прибуло до острова, росіяни наказали його капітану зупинитися та допустити оглядову групу, інакше судно буде розстріляно. Коли росіяни піднялися на борт, з цього моменту судно фактично було захоплено.

«Вони думали, що ми якась спецгрупа, яка прибула, мабуть, захопити Зміїний. Ми уже сміялися, що три попи і дитячий лікар ішли захопити Зміїний», – зазначив він.

Після захоплення росіяни перевезли судно до Севастополя.

«У Криму ми буди 11 днів, потім нас літаком переправили у Белгородську область у фільтраційний табір. По дві-три години нас тримали на снігу у мороз – руки за голову, на колінах. Коли піднімав голову, щоб зорієнтуватись де ти, били прикладом по голові. Питали: «Как тебя?» Я кажу: «отец Василий Вырозуб». Він прикладом по животу: «Нет у тебя здесь фамилии, нет имени! У тебя здесь номер. И Бога здесь твоего нет!» – розповідає священник.

Після фільтраційного табору полонених відправили до одного із СІЗО Росії.

«На погулянці, коли не було камер, могли вдарити, побити, собаку нацькувати, щоб покусали. Нас водили з собаками. Якщо вони знущалися, катували під час допитів, піддавали тортурам цивільних, то лише можна собі уявити, що вони робили з нашими солдатами. Били і гумовими кийками, били струмом. Допити проводили з заламуванням рук. Що-що, а катувати вони навчилися», – зазначив Вирозуб.

Полонені також отримували опитувальники, які містили дещо дивні запитання. Наприклад, чи відомо їм щось про місцеперебування Степана Бандери.

«В одному із допитних листів питали, чи бачив обстріли мирного населення Луганська чи Донецька? Інші питання. І одне із питань «Чи знаєте ви місцеперебування Бандери?» – розповів Вирозуб.

Священник також зазначив, що росіяни знайшли у його телефоні фотографію, де він позує з колишнім лідером організації «Правий сектор» та командувачем Української добровольчої армії Дмитром Ярошем.

«Вони коли це побачили, це було ще гірше, ніж візитка Яроша, – і почали бити. Вони думали, що зловили якогось там спецагента від Яроша», – сказав він.

Отець Вирозуб також розповів про психологічний тиск, який чинили російські тюремники на українських полонених. Він зазначив, що багатьох змушували відмовлятися від обміну.

«11 чи 12 обміні мене не відпускали. Потім двічі мене виводили, переодягали у свій одяг. Мені здається, що це був такий психологічний тиск, бо після цього говорили: «Все, отмена. Тебя твои хохлы забирать не хотят». Практично усіх змушували відмовитися від обмінів. Але ми повинні були на камеру записати, що ми відмовляємося, тому що «боїмося повернутися в Україну», бо «боїмося націоналістів», – сказав він.

Росіяни на допитах, за словами священника, дуже дивувалися, коли той казав, що не співпрацює з українськими спецслужбами. Росіяни заявляли, ніби це неможливо, бо «який тоді сенс у роботі священника».

Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що священник і капелан Православної церкви України Василь Вирозуб був звільнений з російського полону

За даними Міноборони, загалом Україна провела з Росією 24 обміни полоненими. З російського полону повернулися 808 осіб. 

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Теги: православна церква полон обмін полоненими

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