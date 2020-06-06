Дитячі табори цього літа відкривати не можна — головний санітарний лікар
Пропозиція МОЗ – утриматися від відкриття таборів до стабілізації епідеміологічної ситуації
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що цього літа поки не треба відкривати дитячі оздоровчі заклади.
Про це Ляшко заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».
«Крім крапельних інфекцій, існує величезна кількість кишкових інфекцій. Це зараз головна дискусія, чи дозволить санітарний лікар відкрити дитячі оздоровчі заклади чи не дозволить. Я зараз дотримуюся думки, що дитячі оздоровчі заклади на цей літній сезон відкривати не можна, оскільки під час оздоровлення у нас відбувається близько 80 спалахів кишкових інфекцій. У цей час дітей забирають з оздоровлення, завозять в інфекційні стаціонари, в інфекційних стаціонарах зараз є хворі на коронавірус. Замість лікування кишкової інфекції ми можемо наражати на небезпеку інфікування ще і коронавірусом. Тому пропозиція утриматися до стабілізації епідеміологічної ситуації», - заявив Ляшко.
Раніше Ляшко заявляв, що в Україні з 10 червня в рамках ослаблення карантину почнуть відкривати кінотеатри, санаторії та дитячі табори.
Також головний санітарний лікар пояснив, що буде з карантином в Україні після 22 червня.
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Нагадаємо, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня.