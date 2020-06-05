Послаблення обмежень для туризму: МОЗ планує дозволити пересування груп до 50 осіб



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В Україні послаблять обмеження для туризму

Туристичний бізнес звернувся до Президента

Заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом на засіданні уряду планують розглянути питання про дозвіл на пересування туристів у групі до 50 осіб. Про це Віктор Ляшко сказав під час брифінгу.

«Зараз немає можливості пересуватися туристичним групам більше 10 осіб, тому туристичний бізнес звернувся до Президента. Це було обговорено на нараді і ми найближчим часом будемо ініціювати розгляд цього питання на засіданні Кабінету міністрів України, для того, щоб дозволити пересування туристичних груп, які пересуваються містом або іншим населеним пунктом в групі до 50 осіб», - сказав Віктор Ляшко.

Посадовець зазначив, що така кількість розрахована через те, що туристичні групи зазвичай їздять в автобусах з 50 місцями.

«Можемо ініціювати ще одне таке чергове пом’якшення саме для розвитку внутрішнього туризму», - додав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, в Україні відсьогодні, 5 червня, послаблюються карантинні обмеження.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що пом'якшення карантину не скасовує необхідності дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.