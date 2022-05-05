Зеленський звернувся до народу Данії в річницю визволення від нацистів (відео)

Щороку данці запалюють по всій країні свічки у памʼять про війну

Президент Володимир Зеленський звернувся до данського народу в річницю звільнення Данії від нацистів. Відповідне відео оприлюднено в соцмережах президента.

«Саме зараз і саме в Україні вирішується те, як житимуть люди на нашому континенті. Чи буде мир. Не тільки в нас, а й у наших сусідів, а й у вас. Зло не знає, що таке державні кордони. Тиранія ніколи не зупиняється на захопленні лише однієї країни», – заявив Зеленський.

Він вірить, що так само представники Данії будуть звертатися до українського народу, коли ми святкуватимемо наші річниці настання миру.

«Щороку данці запалюють по всій країні свічки у памʼять про ту війну й перемогу над злом. Попросив згадати й про українських дітей. Про тих 220 дітей, чиї життя забрала ця війна. Згадати, що Європі до снаги зробити так, щоб цей страшний перелік убитих дітей не зростав. Ніколи знову. Дякую тобі, Даніє! Слава Україні!», – підкреслив президент.

Напередодні ми повідомляли, що Данія та Швеція викликають послів РФ через порушення їхнього повітряного простору.

Крім того, Данія передасть Україні техніку та озброєння. Для ЗСУ надійдуть бронетранспортери та важкі міномети.

Нещодавно Зеленський зустрівся із прем’єрами Данії та Іспанії. Прем’єр-міністри Іспанії та Данії також відвідали Бородянку.