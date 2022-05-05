Джолі показала знайдений у Львові «особливий камінь» (фото)

Зірка поділилася враженнями від перебування в Україні

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі поділилася враженнями від поїздки в Україну. Про своє спілкування з дітьми вона розповіла на сторінці в Instagram.

«Коли я була у Львові кілька днів тому, мені показали «особливий камінь», знайдений маленькою дівчинкою. Маленька дівчинка, яка знайшла його, не зрозуміла, що камінь, з яким вона гралася, насправді був уламком бомби. Він нерівний і на долоні здається важчим, ніж ви могли очікувати. Його блиск і незвичайність напевно привернули увагу дитини», – написала Джолі.

Акторка також розповіла, що у багатьом дітям, із якими вона спілкувалася, нещодавно видаляли осколки, це важкий та болісний процес. Малеча отримала поранення під час обстрілу на вокзалі у Краматорську. Дехто носитиме ці частинки вибухівки у своєму тілі завжди – виймати їх небезпечно, засіли надто близько до життєво важливих органів.

«Немає сенсу завдавати такої шкоди дітям, яка виходить за межі фізичної травми до емоційної та психологічної», – написала акторка.

30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.

Також ми розповідали, що Джолі завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові. Там її помітила журналістка Майя Підгородецька, яка оприлюднила відео з акторкою. Джолі охоче спілкується з українцями, вітається та роздає автографи.

Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів війни та допомагає організувати допомогу для українців, які були змушені залишити свої домівки. Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.

Також Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі.