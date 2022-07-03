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    Думки вголос

    Які завдання Кремль вирішує ударом по Бєлгороду

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

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    Російська влада залякує населення країни та переключає увагу від невдач &laquo;спецоперації&raquo; - Які завдання Кремль вирішує ударом по Бєлгороду
    Російська влада залякує населення країни та переключає увагу від невдач «спецоперації»

    Росія створює підґрунтя для нового витка варварських обстрілів Харкова

    Мовою оригіналу

    Ударом по Белгороду Кремль решает несколько задач:

    • перекрывает сюжет с обстрелами Кременчуга, Одесской области, других городов, в первую очередь – в западных СМИ;
    • отвлекает внимание от системной бавовны в тылах российских оккупантов;
    • запугивает население, переключает внимание с неуспехов «спецоперации» и нарастающего кризиса;
    • формирует аргументы для нагнетания, чтобы затормозить поставки нам дальнобойного оружия от партнеров.
    • создает почву для нового витка варварских обстрелов Харькова (и не только). Помимо прочего.

    А какие задачи могла бы теоретически решить Украина, если бы мы вдруг решили пострелять на север? Никаких.

    Все прозрачно.

    О «рязанском сахаре» я даже не вспоминаю.

    Джерело: блог Олексія Копитько

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Які завдання Кремль вирішує ударом по Бєлгороду