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    Новини

    В Україні ростуть ціни на квартири: яка вартість зараз

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    В Україні ростуть ціни на квартири: яка вартість зараз
    фото з відкритих джерел

    Ціни на нове житло пішли вгору, у порівнянні з вартістю у лютому

    У Києві ціни на нове житло у червні вищі, ніж були у лютому, йдеться в оновленій статистиці ЛУН.

    Так, за квадратний метр у новобудові Києва треба заплатити 1310 доларів. В області 800 доларів. Така ж вартість квадратного метра у Чернівецькій та Полтавській областях. Найдешевші квартири у Івано-Франківській 600 доларів за квадратний метр.

    Статистика ЛУН

    Статистика ЛУН

    Водночас продажі квартир суттєво впали, кажуть забудовники. Можливо, це через здорожчання будівельних матеріалів або ж через те, що не будують нові черги.

    Частково будівництво відновлюють. Найбільше забудовників знову працюють у Тернопільській, Рівненській та Черкаській областях (понад 90%). У Києві будівництво відновили тільки на 40%.

    Варто зауважити, що поки ціни на оренду житла падають у столиці, на західній Україні вони зросли у декілька разів. Це пов'язано з великою кількість переселенців, які прибули у західні області, рятуючись від бойових дій.

    Нагадаємо, на початку травня аналітики зафіксували поновлення будівництва на заході, в центрі країни, а також у Києві. За словами експертів наразі первинний ринок житла в Україні знаходиться на стадії перезавантаження.

    Теги: росія окупанти війна будівництво ринок ціни житло Україна окупація #stoprussia
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    В Україні ростуть ціни на квартири: яка вартість зараз