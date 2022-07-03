В Україні ростуть ціни на квартири: яка вартість зараз

Ціни на нове житло пішли вгору, у порівнянні з вартістю у лютому

У Києві ціни на нове житло у червні вищі, ніж були у лютому, йдеться в оновленій статистиці ЛУН.

Так, за квадратний метр у новобудові Києва треба заплатити 1310 доларів. В області – 800 доларів. Така ж вартість квадратного метра у Чернівецькій та Полтавській областях. Найдешевші квартири у Івано-Франківській – 600 доларів за квадратний метр.

Статистика ЛУН

Водночас продажі квартир суттєво впали, кажуть забудовники. Можливо, це через здорожчання будівельних матеріалів або ж через те, що не будують нові черги.

Частково будівництво відновлюють. Найбільше забудовників знову працюють у Тернопільській, Рівненській та Черкаській областях (понад 90%). У Києві будівництво відновили тільки на 40%.

Варто зауважити, що поки ціни на оренду житла падають у столиці, на західній Україні вони зросли у декілька разів. Це пов'язано з великою кількість переселенців, які прибули у західні області, рятуючись від бойових дій.

Нагадаємо, на початку травня аналітики зафіксували поновлення будівництва на заході, в центрі країни, а також у Києві. За словами експертів наразі первинний ринок житла в Україні знаходиться на стадії перезавантаження.