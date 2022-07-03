Український воротар «Реала» зробив сейв року на чемпіонаті Іспанії

Лунін виграв чемпіонат Іспанії у складі «Реала»

Український голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін став автором найкращого сейву минулого сезону іспанської Ла Ліги.

Організатори чемпіонату Іспанії опублікували топ-10 найкращих сейвів після виходу віч-на-віч, і порятунок українського воротаря в матчі з «Кадісом» посів перше місце. Той матч завершився з рахунком 1:1, а сам Лунін був визнаний найкращим гравцем матчу. В тому поєдинку Андрій також відбив пенальті.

Минулого сезону Лунін провів за «Реал» чотири матчі у всіх турнірах, у яких пропустив чотири голи. У складі клубу він виграв чемпіонат Іспанії. Також український голкіпер був на лаві запасних фіналу Ліги чемпіонів.

Портал Transfermarkt оцінює вартість українського воротаря у 2,5 мільйона євро.

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