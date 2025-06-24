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СБУ викрила підлітка, який наводив ракети РФ по Дніпру та Полтавщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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СБУ викрила підлітка, який наводив ракети РФ по Дніпру та Полтавщині
фото: СБУ

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по Силах оборони у Полтавській та Дніпропетровській областях. Фігурантом виявився 16-річний хлопець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, мешканець Дніпра, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на обіцянку «легких грошей». Його завербували, коли фігурант шукав заробіток у Телеграм-каналах.

«На замовлення російської спецслужби агент розвідував локації українських військ на території обох регіонів. Щоб виконати вороже завдання, юнак об’їжджав місцевість на рейсових автобусах та фіксував потенційні «цілі» на камеру свого телефону. Одразу після таких «вилазок» фігурант месенджером направляв куратору фотозвіт з координатами «потрібних» об’єктів на гугл-карті», – зауважує СБУ.

За координатами агента окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні. Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри і затримали неповнолітнього агента «на гарячому», коли він шпигував біля військового об’єкта в Дніпрі. У затриманого вилучено телефон із доказами його співпраці з ворогом.

Також військова контррозвідка СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Черкащині підозру отримав військовий, який наводив ворожі ракети на українських захисників у чотирьох областях. Зокрема, фігурант надав інформацію про місцезнаходження своєї частини, дислокованої на Черкащині. За даними слідства, він свідомо відмовлявся від винагороди за свої дії, пояснюючи це підтримкою ідеології країни-агресора.

Раніше СБУ у Києві затримала проросійського інтернет-агітатора. Він є колишнім пропагандистом однієї із українських прокремлівських газет, який після закриття редакції почав вести спортивну колонку в одному із відомих інтернет-видань України.

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Теги: Полтавщина Дніпро СБУ

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