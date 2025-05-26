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Стало відомо, які міста України є лідерами за витратами на оборону

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Стало відомо, які міста України є лідерами за витратами на оборону
Найбільшу частку коштів на потреби армії спрямували міста Хмельницький, Вінниця та Дніпро
фото з відкритих джерел

У Хмельницькому на сектор безпеки та оборони витратили 987 млн грн, що становить 23% від загального бюджету громади

Комітет виборців України оприлюднив аналіз бюджетних витрат українських обласних центрів на безпеку та оборону у 2024 році. За результатами дослідження, найбільшу частку коштів на ці потреби спрямували міста Хмельницький, Вінниця та Дніпро, передає «Главком».

Зокрема, у Хмельницькому на сектор безпеки та оборони витратили 987 млн грн, що становить 23% від загального бюджету громади. Серед іншого, місто закупило дрони, засоби радіоелектронної боротьби та інше обладнання на 201 млн грн.

Вінниця направила на оборонні цілі 1,25 млрд грн – це 21% бюджету. Частину коштів, а саме 45 млн грн, спрямували на соціальну підтримку військовослужбовців. Це найвищий показник серед українських міст із населенням до 500 тис. осіб.

Дніпро витратив на оборону 1,7 млрд грн, або 16% бюджету громади.

Дещо менші, але теж значні витрати зафіксовано в Івано-Франківську та Одесі – по 12% бюджету (628 млн грн та 1,5 млрд грн відповідно). Луцьк і Чернігів направили по 10% (560 млн грн і 462 млн грн відповідно). У Черкасах, Житомирі, Кропивницькому та Рівному видатки на оборону склали приблизно 9% бюджету.

Тернопіль, Львів і Чернівці витратили близько 7% коштів (280 млн, 1,1 млрд і 248 млн грн відповідно), Ужгород – 6% (149 млн грн), а Миколаїв — 4% (230 млн грн).

До таких витрат входять як придбання обладнання та техніки, так і фінансова допомога Збройним силам України, підтримка підрозділів тероборони, закупівля продовольства, а також витрати на лікування, реабілітацію й соціальну допомогу військовим та їхнім родинам.

У середньому міста витрачають 11% бюджетів на оборону, що у 2024 році в сумі перевищило 9 млрд грн. Це співвідноситься з аналогічним показником минулого року, що свідчить про сталу підтримку обороноздатності країни з боку місцевого самоврядування.

Стало відомо, які міста України є лідерами за витратами на оборону фото 1

Нагадаємо, Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) оприлюднив звіт, згідно з яким світові військові витрати у 2024 році сягнули $2,72 трлн, що на 9,4% більше, ніж у 2023 році, і є найстрімкішим річним зростанням принаймні з часів закінчення холодної війни. Про це інформує Reuters, передає «Главком».

Згідно з даними SIPRI, посилення геополітичної напруженості призвело до збільшення військових витрат у всіх регіонах світу, особливо швидкими темпами – в Європі та на Близькому Сході.

Теги: армія гроші Дніпро Вінниця Хмельницький

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