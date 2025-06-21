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Росія атакує Україну безпілотниками: у яких містах прогриміли вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакує Україну безпілотниками: у яких містах прогриміли вибухи
У деяких містах України гучно
фото з відкритих джерел

В Одесі, Дніпрі та Кременчуку пролунали вибухи

У ніч на 21 червня Росія атакує Україну безпілотниками. У деяких містах пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком».

У Кременчуку пролунали сильні вибухи близько 00:30 ночі. На місто летіла велика кількість БпЛА. Подробиць про атаку наразі немає.

Вибухи також пролунали у передмісті Дніпра приблизно у той же час, що і у Кременчуку. Сили ППО працювали по ворожих БпЛА, деталей про атаку поки немає.

Крім того, безпілотники атакували Одесу. Мер міста Геннадій Труханов попросив перебувати у безпечних місцях.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше ми писали, що у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Крім того, російські терористи вдруге за ніч атакували Харків ворожими дронами. У ніч на 20 червня під атакою російських військ опинились три райони міста. Наслідки повідомив мер міста Ігор Труханов, передає «Главком».

Як спершу повідомив Терехов, удар прийшовся по Новобаварському району. Згодом стало відомо, що «приліт» стався в Основʼянському районі Окупанти атакували приватний сектор.

Нагадаємо, близько 23:00 російські війська здійснили першу за ніч атаку на місто Харків. Під ударом опинились два райони міста: Київський та Шевченківський.

Для атаки ворог використав БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садок.

Через атаку пошкоджено понад 50 автівок. Наразі за медичною допомогою звернулось троє осіб. 

Теги: вибух Дніпро Одеса Кременчук Геннадій Труханов

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