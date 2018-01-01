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    Події в Україні

    «ДНР» та «ЛНР» заявили про створення «митного союзу»

    Підписаний «протокол» Пасічник назвав «гарантом соціальної стабільності»
    Олександр Захарченко та Леонід Пасічник, ватажки самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», заявили про підписання так званого «протоколу» про «створення єдиного митного простору». Про це повідомляють підконтрольні бойовикам інформаційні ресурси. Так званим «протоколом» передбачено більш
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    Олександр Захарченко і Леонід Пасічник, ватажки самопроголошених &laquo;ДНР&raquo; і &laquo;ЛНР&raquo;
    Олександр Захарченко і Леонід Пасічник, ватажки самопроголошених «ДНР» і «ЛНР»

    Підписаний «протокол» Пасічник назвав «гарантом соціальної стабільності»

    Олександр Захарченко та Леонід Пасічник, ватажки самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», заявили про підписання так званого «протоколу» про «створення єдиного митного простору».

    Про це повідомляють підконтрольні бойовикам інформаційні ресурси.

    Так званим «протоколом» передбачено більш «тісне економічне співробітництво» між самопроголошеними «ДНР» та «ЛНР», зокрема, йдеться про «створення єдиного митного простору».

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    Планується також взаємодія підприємств залізниць у питаннях вантажоперевезень і пасажирського залізничного транспорту.

    Захарченко вважає, що ця подія — початок «нового етапу відносин двох республік».

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    ДНР ЛНР санкції Олександр Захарченко Леонід Пасічник
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