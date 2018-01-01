«ДНР» та «ЛНР» заявили про створення «митного союзу»

Підписаний «протокол» Пасічник назвав «гарантом соціальної стабільності»

Олександр Захарченко та Леонід Пасічник, ватажки самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», заявили про підписання так званого «протоколу» про «створення єдиного митного простору». Про це повідомляють підконтрольні бойовикам інформаційні ресурси. Так званим «протоколом» передбачено більш