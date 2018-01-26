Під нові санкції США потрапили 10 керівників терористів «Л/ДНР» (список)

Всього у новому санкційному списку міністерства фінансів США 21 фізична особа

У п’ятницю, 26 січня, США опублікували новий список з особами, які підтримують окупацію України та потрапили під санкції. Всього у списку міністерства фінансів США 21 фізична особа. І десятеро з цих людей є очільниками терористичних організацій «Л/ДНР». «ДНР»: Олександр Тимофеєв («міністр доходів і



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Всього у новому санкційному списку міністерства фінансів США 21 фізична особа

У п’ятницю, 26 січня, США опублікували новий список з особами, які підтримують окупацію України та потрапили під санкції.

Всього у списку міністерства фінансів США 21 фізична особа. І десятеро з цих людей є очільниками терористичних організацій «Л/ДНР».

«ДНР»:

Олександр Тимофеєв («міністр доходів і зборів «ДНР»),

Олена Радомська («в.о. міністра юстиції «ДНР»),

Володимир Павленко («міністр держбезпеки «ДНР»),

росіянин Володимир Пашков (пов’язаний також і з «ЛНР»),

Наталія Ніканорова («міністр закордонних справ «ДНР»),

Катерина Матюшенко («міністр фінансів «ДНР»),

Олексій Грановський («міністр палива і енергетики «ДНР»),

Ігор Антіпов (заступник «міністра інформації «ДНР»),

Павло Мальгін («міністр палива «ЛНР»).

«ЛНР»:

Олена Костенко («міністр економіки «ЛНР»),

Світлана Малахова («міністр праці «ЛНР»)

Світлана Малахова,

Сергій Мельничук,

Олександр Мельничук («міністр палива «ЛНР»).

Також у переліку є мешканці окупованих Донецька та Луганська, однак їх не вказали пов’язаними з терористичними угрупуваннями.

Під дію американських санкцій потрапив співробітник російського концерну Калашніков Богдан Колосов.

Серед інших росіян, щодо яких США посилили санкції: заступник міністра енергетики Росії Андрій Черезов, директор департаменту міністерства енергетики Євген Грабчак і глава компанії «Технопромекспорт» Сергій Топор-Гілка.

Ці особи пов'язані з поставками німецьких турбін Siemens до окупованого Криму в обхід санкцій Євросоюзу.

Нагадаємо, мінфін США у п’ятницю, 26 січня, розширив санкції проти Росії. Зокрема, до списку увійшли 12 компаній, пов'язаних із «Сургутнафтогазом», ПАТ «Силові машини» і «Технопромекспортом».

Водночас на думку експерта Миколи Капітоненка, американський санкційний режим не здатний спричинити тиск на Росію.

Також Курт Волкер висловив думку, що санкції проти РФ не спрацювали.

Джерело: Новое Время