Під нові санкції США потрапили 10 керівників терористів «Л/ДНР» (список)
- Сьогодні, 01:49
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Всього у новому санкційному списку міністерства фінансів США 21 фізична особа
У п’ятницю, 26 січня, США опублікували новий список з особами, які підтримують окупацію України та потрапили під санкції.
Всього у списку міністерства фінансів США 21 фізична особа. І десятеро з цих людей є очільниками терористичних організацій «Л/ДНР».
«ДНР»:
- Олександр Тимофеєв («міністр доходів і зборів «ДНР»),
- Олена Радомська («в.о. міністра юстиції «ДНР»),
- Володимир Павленко («міністр держбезпеки «ДНР»),
- росіянин Володимир Пашков (пов’язаний також і з «ЛНР»),
- Наталія Ніканорова («міністр закордонних справ «ДНР»),
- Катерина Матюшенко («міністр фінансів «ДНР»),
- Олексій Грановський («міністр палива і енергетики «ДНР»),
- Ігор Антіпов (заступник «міністра інформації «ДНР»),
- Павло Мальгін («міністр палива «ЛНР»).
«ЛНР»:
- Олена Костенко («міністр економіки «ЛНР»),
- Світлана Малахова («міністр праці «ЛНР»)
- Світлана Малахова,
- Сергій Мельничук,
- Олександр Мельничук («міністр палива «ЛНР»).
Також у переліку є мешканці окупованих Донецька та Луганська, однак їх не вказали пов’язаними з терористичними угрупуваннями.
Під дію американських санкцій потрапив співробітник російського концерну Калашніков Богдан Колосов.
Серед інших росіян, щодо яких США посилили санкції: заступник міністра енергетики Росії Андрій Черезов, директор департаменту міністерства енергетики Євген Грабчак і глава компанії «Технопромекспорт» Сергій Топор-Гілка.
Ці особи пов'язані з поставками німецьких турбін Siemens до окупованого Криму в обхід санкцій Євросоюзу.
Нагадаємо, мінфін США у п’ятницю, 26 січня, розширив санкції проти Росії. Зокрема, до списку увійшли 12 компаній, пов'язаних із «Сургутнафтогазом», ПАТ «Силові машини» і «Технопромекспортом».
Водночас на думку експерта Миколи Капітоненка, американський санкційний режим не здатний спричинити тиск на Росію.
Також Курт Волкер висловив думку, що санкції проти РФ не спрацювали.
Джерело: Новое Время