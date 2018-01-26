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    Під нові санкції США потрапили 10 керівників терористів «Л/ДНР» (список)

    Всього у новому санкційному списку міністерства фінансів США 21 фізична особа
    У п’ятницю, 26 січня, США опублікували новий список з особами, які підтримують окупацію України та потрапили під санкції. Всього у списку міністерства фінансів США 21 фізична особа. І десятеро з цих людей є очільниками терористичних організацій «Л/ДНР». «ДНР»: Олександр Тимофеєв («міністр доходів і
    • Сьогодні, 01:49
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    Всього у новому санкційному списку міністерства фінансів США 21 фізична особа

    У п’ятницю, 26 січня, США опублікували новий список з особами, які підтримують окупацію України та потрапили під санкції.

    Всього у списку міністерства фінансів США 21 фізична особа. І десятеро з цих людей є очільниками терористичних організацій «Л/ДНР».

    «ДНР»:

    • Олександр Тимофеєв («міністр доходів і зборів «ДНР»),
    • Олена Радомська («в.о. міністра юстиції «ДНР»),
    • Володимир Павленко («міністр держбезпеки «ДНР»),
    • росіянин Володимир Пашков (пов’язаний також і з «ЛНР»),
    • Наталія Ніканорова («міністр закордонних справ «ДНР»),
    • Катерина Матюшенко («міністр фінансів «ДНР»),
    • Олексій Грановський («міністр палива і енергетики «ДНР»),
    • Ігор Антіпов (заступник «міністра інформації «ДНР»),
    • Павло Мальгін («міністр палива «ЛНР»).

    «ЛНР»:

    • Олена Костенко («міністр економіки «ЛНР»),
    • Світлана Малахова («міністр праці «ЛНР»)
    • Світлана Малахова, 
    • Сергій Мельничук,
    • Олександр Мельничук («міністр палива «ЛНР»).

    Також у переліку є мешканці окупованих Донецька та Луганська, однак їх не вказали пов’язаними з терористичними угрупуваннями.

    Під дію американських санкцій потрапив співробітник російського концерну Калашніков Богдан Колосов.

    Серед інших росіян, щодо яких США посилили санкції: заступник міністра енергетики Росії Андрій Черезов, директор департаменту міністерства енергетики Євген Грабчак і глава компанії «Технопромекспорт» Сергій Топор-Гілка.

    Ці особи пов'язані з поставками німецьких турбін Siemens до окупованого Криму в обхід санкцій Євросоюзу.

    Нагадаємо, мінфін США у п’ятницю, 26 січня, розширив санкції проти Росії. Зокрема, до списку увійшли 12 компаній, пов'язаних із «Сургутнафтогазом», ПАТ «Силові машини» і «Технопромекспортом».

    Водночас на думку експерта Миколи Капітоненка, американський санкційний режим не здатний спричинити тиск на Росію.

    Також Курт Волкер висловив думку, що санкції проти РФ не спрацювали.

    Джерело: Новое Время

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