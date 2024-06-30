Оголошені результати виборів Болгарського Патріарха

Митрополит Відинський Даниїл набрав 69 зі 138 голосів

Болгарська православна церква обрала свого четвертого духовного предстоятеля з моменту відновлення патріархату. Ним став митрополит Відинський Даниїл. Такий результат показав підрахунок бюлетенів делегатів Патріаршого виборчого церковного собору, повідомляє болгарське видання btvnovinite.bg.

Митрополит Даниїл набрав 69 голосів, на другому місці – митрополит Григорій (66 голосів). Також є три недійсні бюлетені.

«У другому турі 69 голосами його Високопреосвященство митрополит Відинський Даниїл був обраний Патріархом Болгарським і Митрополитом Софійським», – оголосив митрополит Старозагорський Кипріан, який також є спікером Священного Синоду.

Нагадаємо, що вибори Болгарського Патріарха стартували 20 червня. Вони відбулися після того, як 13 березня у віці 78 років помер патріарх Неофіт.

Митрополит Врачанський Григорій, митрополит Відинський Даниїл та митрополит Ловчанський Гавриїл були трьома єпископами, названими наступниками Патріарха Неофіта.

За митрополита Врачанського Григорія під час першого етапу виборів проголосували 64 делегати. Митрополит Відинський Даниїл отримав 51 голос, митрополита Ловчанського Гавриїла підтримали 19 делегатів. Також було чотири недійсні бюлетені. У зборах узяли участь 138 делегатів.

Зазначимо, що митрополит Даниїл неодноразово робив публічні заяви проросійського змісту як щодо церковної ситуації загалом, так і щодо російської агресії в Україні.