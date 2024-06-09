Ворог організовує для дітей в окупації лекції «ветеранів СВО»

Нерідко лекторами є колишні засуджені за тяжкі злочини окупанти

Російський агресор героїзує вбивць та загарбників на тимчасово окупованих територіях України. На лекції для популяризації загарбницької війни Кремля зганяють дітей. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, процесом займається фонд «Захисники вітчизни» під керівництвом двоюрідної племінниці російського диктатора Володимира Путіна Анни Цивільової.

Нагадуємо, що правоохоронці затримали у Харкові колаборантку, яка допомагала кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України. Тепер їй загрожує до 12 років тюрми. Фігурантка готувала тези, які потім використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова. У подальшому її повідомлення «розганяли» в сюжетах рупорів Кремля, серед яких ток-шоу Скабєєвої та Соловйова.

Раніше повідомлялося, Служба безпеки України викрила у декількох областях 11 агітаторів, які поширювали в інтернеті кремлівську пропаганду.

Зокрема, контррозвідники СБУ викрили киянина, який закликав до «союзу з Росією». Для масового поширення такої «ідеї» він створив та особисто адміністрував декілька груп у мережах Facebook, Telegram та Viber.

У Миколаєві повідомили про підозру клірику місцевого храму Української православної церкви Московського патріархату. За даними слідства, він публічно закликав вірян релігійної громади підтримати російських загарбників у війні проти України.

На Дніпропетровщині заблокували підривну діяльність ще двох російських агітаторів. Одним із них виявився співробітник об’єкта критичної інфраструктури Дніпра, другим – працівник авіапідприємства з Кривого Рогу. У соцмережах вони вихваляли вище військово-політичне керівництво РФ і дискредитували українських захисників.

У Кіровоградській області знешкодили мережу інтернет-пропагандистів РФ, до якої входили пʼятеро жителів регіону. Для поширення деструктивного контенту вони створили власну платформу в забороненій соцмережі «Одноклассники».

Зловмисники називали російську збройну агресію проти України «боротьбою з фашизмом» і агітували місцевих жителів вступати до лав загарбницьких угруповань країни-агресора.

У Вінниці викрили двох місцевих жителів, які в тих-таки «Одноклассниках» героїзували «подвиги» терористів і пропонували встановлювати пам’ятники главі Чечні Рамзану Кадирову.