Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК

Багатодітні батьки з числа військовозобов’язаних повинні надати ТЦК договір із колишніми дружинами, де прописати свою роль в утриманні неповнолітніх дітей

Ігор Фріс: Постановою №560 Кабмін вийшов за межі своїх повноважень

Урядова постанова № 560, яка затверджує алгоритм дій військовозобов’язаних, а також документи, які їм необхідно зібрати, спричинила хвилю обурення у суспільстві. Зокрема, багатодітним чоловікам тепер треба нотаріально доводити, що вони справді беруть участь в утриманні дітей. Про це детально йдеться у матеріалі «Главкома».

Народний депутат Ігор Фріс першим звернув увагу на чисельні проблеми у постанові. Як один із прикладів він наводить ситуацію, у якій опиняться тисячі багатьодітних батьків.

«Військовозобов’язаний і батько трьох неповнолітніх дітей визнаний придатним до військової служби. Згідно із мобілізаційним законом, він автоматично має отримати відстрочку від мобілізації. Його діти народжені від двох жінок, із якими чоловік розлучений, наразі не живе, але продовжує фінансово утримувати дітей. Що придумав ТЦК? Там додатково вимагають договір між чоловіком та його колишніми дружинами про те, що він бере участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей», – пояснює нардеп.

Згадка про письмовий договір між батьками, у якому треба прописати, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні, є в розкритикованій урядовій постанові № 560.

Багатодітні батьки з числа військовозобов’язаних повинні надати ТЦК договір із колишніми дружинами, де прописати свою роль в утриманні неповнолітніх дітей скриншот із урядової постанови

«У голові не вкладається!.. Знову ж таки маємо перевищення повноважень, але вже з боку ТЦК», – констатував нардеп.

Також у бесіді з «Главкомом» депутат Ігор Фріс наполягає: підзаконні акти органів влади повинні видаватися, не порушуючи Конституції. Йдеться про статтю 19 Основного Закону («Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень…»).

«Адже мобілізаційний закон чітко прописав коло суб’єктів, на яких розповсюджуються правові підстави надання відстрочки від мобілізації, звільнення від військового обов’язку або бронювання», – пояснює Фріс.

На його думку, те, що «уряд цією постановою запровадив додаткові вимоги для військовозобов'язаних щодо підтвердження ними певних юридичних фактів та документів, розцінюється як перевищення норм і положень закону».

Нагадаємо, уряд почав безпідставно розширювати дію нового закону про мобілізацію своїми підзаконними актами. Зокрема таке порушення зафіксоване в частині права на отримання відстрочки військовозобов'язаних, які мають доглядати за рідними, що мають другу групу інвалідності. На проблему звернув увагу народний депутат України Ігор Фріс.

До слова, велика кількість неточних та застарілих даних у реєстрі «Оберіг» пов’язана з людським чинником і нерегулярним оновленням даних громадян. Про це повідомили представники Міністерства оборони Україні.