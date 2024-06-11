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Коли тягне на експерименти: психолог розказала, як правильно «відкривати» шлюб

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Коли тягне на експерименти: психолог розказала, як правильно «відкривати» шлюб
Марина Діденко звернула увагу на той факт, що у відкритих стосунках іноді ще існує подвійний стандарт
фото з відкритих джерел

Марина Діденко: «Зараз, коли багато стресу і велика відстань між партнерами, поява третьої особи в стосунках, або й четвертої, ще більш вірогідна»

«Трикутники» в сім'ях, тобто якийсь роман на стороні – так було в багатьох сім’ях в усі часи. Зараз, коли багато стресу, багато різних контекстів і велика відстань між партнерами, поява третьої особи в стосунках, або й четвертої, ще більш вірогідна. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла кандидатка психологічних наук Марина Діденко.

Психологиня зауважила, що формат відкритого шлюбу  не став популярнішим, просто про нього стали більше говорити.

У такому форматі, зазначає  Марина Діденко, стосунків існує складність – парі необхідно чітко проговорити правила відкритих стосунків, бо у кожної пари вони можуть бути дуже різними. «Наприклад, в одній парі може бути дозволений флірт з кимось «на стороні», в іншій – просто романтичне листування у месенджері, у третій парі – побачення, у четвертій – сексуальний зв'язок. Може бути так, що ми показуємо людину, з якою йдемо на побачення, і сподіваємося, що партнер має схвалити цей вибір. А в інших парах все навпаки: ми домовилися, що це дозволено, але ми не розказуємо, не показуємо», – пояснює вона. 

За словами експертки, «трикутники» в сім'ях, тобто якийсь роман на стороні – це не новина, не ознака нашого часу. «Так було в багатьох сім’ях в усі часи. Зараз, коли багато стресу, багато різних контекстів і велика відстань між партнерами, поява третьої особи в стосунках, або й четвертої, ще більш вірогідна», – зазначає психологиня.

Марина Діденко розповіла, що ініціаторами відкритих стосунків виступають чк жінки, так і чоловіки. «Буває дуже по–різному. В якихось сім’ях партнери разом до цього приходять, в якихось – хтось один розповідає, а інший думає, чи готовий прийняти це», – додала вона.

Щодо гетеросексуальних пар, зазначає психологиня, існує стереотип, начебто ініціатором відкритих стосунків є чоловік, але це не завжди так. «Радше, відкриті стосунки, ініційовані чоловіком, у нашому соціумі вважають легалізованою зрадою. Якщо чоловік пішов наліво, має ад'юльтер, скочив у гречку – будь–які слова, які ми можемо використовувати для означення цього, – то в нашому соціумі яка на те реакція? «Ну, зрозуміло, це ж чоловік». А якщо це зробила жінка? «Та як вона могла?!». Це подвійні стандарти», пояснює Марина Діденко.

Водночас, зазначає експертка, зараз спостерігається тенденція якщо не вирівнювання, то принаймні зближення цих стандартів. «Ми зараз говоримо про те, що не тільки чоловікам потрібен якісний секс – він потрібен і жінкам, не тільки чоловіки хочуть отримувати задоволення, а й жінки також. Тому тема сексуальності пари стає відкритішою, важливішою. Якщо раніше це була прерогатива молодих пар, то зараз почали досліджувати секс на різних етапах формування пари. Тобто розвивається сексуальна просвіта не тільки для молоді, а й для дорослого населення – пари досліджують себе», – пояснює Марина Діденко.

Психологиня зазначає, що важко порівнювати Київ або інші великі міста з містечками чи селами, але вона вважає, що є загальна тенденція до того, що пари досліджують свою сексуальність. «Тобто секс у наших парах є», – зазначає вона.

Іноді, розповідає психологиня, трапляються випадки, коли той з партнерів, хто забажав відкрити шлюб, жалкує про своє рішення. «Наприклад, в одній молодій парі жінка була ініціатором. Проте виявилося, що це їй не підходить морально, їй стало емоційно важко перебувати в такому стані. Ми не можемо спрогнозувати наших реакцій на відкриті стосунки – от у чому складність», – пояснила експертка.

Марина Дідено зауважує, що пара, яка наважується на відкриті стосунки, ризикує втратити шлюб. Це відбувається тому, що на початку «експерименту» пара домовляється про те, що у партнера є сексуальний зв'язок на стороні без емоційної прив'язки, але чи можна гарантувати, що емоційний зв’язок не виникне? «Звичайно, не можна. У цей момент у пари може бути якась криза в стосунках – і раз, відбувся емоційний зв'язок з кимось іншим. Потрібно врахувати, що існує ризик, що хтось з партнерів не впорається з почуттями, і буде криза, яка може призвести до розлучення пари», –  пояснює психологиня.

Марина Діденко звернула увагу на той факт, що  у відкритих стосунках іноді ще існує подвійний стандарт: коли чоловік хоче відкрити стосунки, він ніби хоче зробити це для себе, тобто легалізувати свій секс на стороні, але водночас не хоче, щоб партнерка могла робити те саме. «У цьому контексті я пояснюю парам, що кожен з партнерів є в рівних позиціях: якщо можна комусь одному, то можна й іншому, і ми досліджуємо їхню готовність чи неготовність до цього», – пояснює психологиня.

За словами Діденко, традиційно уявлення про те, що жінки більше піддаються емоційному зв'язку, тобто що жінкам потрібен емоційний зв'язок для сексу, а чоловікам – ні, відходять у минуле. «Я бачу, спілкуючись з клієнтами різного віку і статті, що цей момент вже не є визначальним. І чоловіки, і жінки використовують секс для зняття напруги, для задоволення. Звичайно, секс з емоційною прив'язкою і секс без неї – це два різних статевих акти. Вони абсолютно інші за взаємодією, мають свої плюси і мінуси», – підсумувала психологиня.

Нагадаємо, Папа Римський сказав, що сексуальне задоволення – це «дар Божий», але додав, що католики повинні уникати перегляду порнографії. За словами Франциска, сексуальне задоволення «слід цінувати», але воно «підривається порнографією». Він додав, що секс без стосунків може породжувати «різні форми залежності».

До слова, людям, які мають проблеми зі сном, точно варто знати, що є дуже приємний спосіб покращити його. Для цього не обов'язково пити снодійне, достатньо зайнятись сексом. 

Науковці виявили, що секс може допомагати заснути так само ефективно, як і снодійне. У дослідженні взяли участь 53 людей віком від 23 до 49 років, вони пройшли опитування, яке містило вісім запитань. 75% респондентів повідомили, що засинали легше, якщо перед сном займалися сексом, а 64% відповіли, що секс перед сном для них є альтернативою снодійному, інші ж відзначили, що секс перед сном загалом покращує якість їхнього сну. Учені резюмували, що секс перед сном може бути корисним, оскільки він знижує рівень стресу.

Читайте також: Війна, стосунки і секс. Розмова з психологом про те, як не втратити себе
Теги: війна криза жінка чоловік роман правила розлучення психолог

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