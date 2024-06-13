78-річний чоловік став абсолютним рекордсменом серед донорів крові в Україні
Заслужений донор України Володимир Ніколаєв здав 650,5 літрів крові
Завтра, 14 червня, до Всесвітнього дня донора крові, буде оголошено новий всеукраїнський рекорд. Звання Героя України за донорство крові отримає 78-річний Володимир Ніколаєв. Про це повідомила керівниця Національного реєстру кекордів України Лана Вєтрова у Facebook.
«Ми півроку готували цей рекорд, опрацювали десятки сторінок документів, проаналізували сотні показників, перемололи тисячі цифр і показників, щоб оце зараз, спеціально до цієї дати, вам повідомити.
14 червня 2024 року в Дніпрі ми представимо Героя України, 78-річного Володимира Ніколаєва. Він перший, який отримав це звання саме за донорство крові», – написала Вєтрова.
За її словами, завтра рекордсмен здійснить свою 794 донацію. Чоловік переконаний, що його кров особливо потрібна зараз, бо рятує наших поранених воїнів.
«Донорський стаж Володимира Ніколаєва – 47 років 11 місяців, і цей факт ми визнали абсолютним рекордом України. За цей період Заслужений донор України здав 650,5 літрів крові. А це, вважайте, більше трьох стандартних бочок!», – зазначила керівниця Національного реєстру кекордів України.
Нагадаємо, що у львівському Сквері Гідності 1 червня встановили рекорд України зі створення найбільшого безпілотного літального апарата з капкейків.
Коментарі — 0