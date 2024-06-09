У Києві чоловік кинув гранату у фасад житлового будинку

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих

Увечері 9 червня в одному із районів столиці мешканці могли чути звуки вибухів через підрив гранати. Про це пишуть місцеві пабліки.

Невідомий чоловік кинув гранату у фасад житлового будинку на вулиці Ружинській. Біля одного з під’їздів у траві є вирва від вибуху.

фото: Київ Інфо

Обійшлося без постраждалих. Чоловіка наразі розшукує поліція.

Нагадаємо, у Луцьку на проспекті Соборності пролунав вибух. Інцидент трапився 9-го червня у відділенні «Нової пошти».

Як розповіли у поліції, лучанин замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати. Отримавши посилку, вирішив оглянути їх у відділенні «Нової пошти». Не дотримуючись правил поводження з такими предметами, випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат. Та вибухнула.

До слова, у селі Мала Данилівка на Харківщині правоохоронці затримали чоловіка, який закидав гранатами дачний кооператив. На місці інциденту виявили чотири воронки. Також пошкоджено позашляховик, який був припаркований поруч. Обійшлося без постраждалих, будинки навколо також цілі.