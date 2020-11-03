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    Події в Україні

    Доба на Донбасі: бойовики стріляли біля Шумів та Старогнатівки

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    На Донбасі за минулу добу зафіксовано два обстріли з боку бойовиків - Доба на Донбасі: бойовики стріляли біля Шумів та Старогнатівки
    На Донбасі за минулу добу зафіксовано два обстріли з боку бойовиків

    Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було

    На Донбасі за минулу добу зафіксовано два обстріли з боку бойовиків, з початку поточної – зберігається режим тиші.

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

    «Упродовж минулої доби, 2 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що від початку поточної доби, 3 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку бойовиків не зафіксовано.

    «Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», – додали в штабі ООС.

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