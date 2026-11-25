Сьогодні, 25 листопада, російська терористична армія атакувала маршрутний автобус на трасі біля с. Федорівка Чугуївського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«Ворог поцілив дроном по маршрутному автобусу на трасі біля с. Федорівка Чугуївського району. Внаслідок ворожого удару одна людина загинула. Співчуття рідним і близьким», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, унаслідок атаки семеро людей постраждали. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

До слова, близько півночі російський безпілотник влучив у двір 16-поверхового житлового будинку у Шевченківському районі Києва. Двоє людей зазнали поранень.

Також ворог знову атакував Ковельську громаду на Волині, уламки реактивного шахеда впали на автостоянку відпочинкового комплексу. На Ковельщині троє людей дістали осколкові травми.