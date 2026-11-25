Росіяни вдарили по маршрутці на Харківщині: загинула людина, є постраждалі
Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим
Сьогодні, 25 листопада, російська терористична армія атакувала маршрутний автобус на трасі біля с. Федорівка Чугуївського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
«Ворог поцілив дроном по маршрутному автобусу на трасі біля с. Федорівка Чугуївського району. Внаслідок ворожого удару одна людина загинула. Співчуття рідним і близьким», – йдеться у повідомленні.
За даними влади, унаслідок атаки семеро людей постраждали. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
До слова, близько півночі російський безпілотник влучив у двір 16-поверхового житлового будинку у Шевченківському районі Києва. Двоє людей зазнали поранень.
Також ворог знову атакував Ковельську громаду на Волині, уламки реактивного шахеда впали на автостоянку відпочинкового комплексу. На Ковельщині троє людей дістали осколкові травми.
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